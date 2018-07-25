Палеонтологи назвали находки в Оханском районе сенсационными

Итоги очередного полевого сезона экспедиции по раскопкам трогонтериевого слона подвели в Пермском крае 25 июля. Палеонтологам удалось собрать рекордное количество материала. Кроме того, некоторые из них назвали сенсационными.

Среди них — найденный трёхметровый бивень трогонтериевого слона и костные остатки первобытного бизона.