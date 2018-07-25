Палеонтологи назвали находки в Оханском районе сенсационными 

Итоги очередного полевого сезона экспедиции по раскопкам трогонтериевого слона подвели в Пермском крае 25 июля. Палеонтологам удалось собрать рекордное количество материала. Кроме того, некоторые из них назвали сенсационными.
Среди них — найденный трёхметровый бивень трогонтериевого слона и костные остатки первобытного бизона.
«Это — первый целый бивень, который нам удалось найти, и он оказался очень крупным — более 315 см в длину — почти предельный размер бивня для трогонтериевых слонов. Наверное, в музеях европейской части России, это будет один из самых крупных бивней», — прокомментировал итоги работы научный руководитель палеонтологической экспедиции Пермского краеведческого музея, старший научный сотрудник Палеонтологического института РАН (Москва) Евгений Мащенко.