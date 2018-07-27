В «Салюте» расскажут о небесных телах 

В Культурном центре «Салют» по адресу: улица Свободы, дом 37 в воскресенье, 5 августа, состоится очередная бесплатная лекция по астрономии.
Об этом сообщила менеджер по культурно-досуговой деятельности КЦ Татьяна Кучеренко.
— Слушатели узнают интересные факты о теории относительности, о пространстве и времени, гравитации, — пояснила Татьяна Кучеренко. —
Лекцию прочитает Юрий Бессонов.
Начало мероприятия в 15.00. Вход свободный по предварительной регистрации по ссылке. Ограничение по возрасту 6+. (ск)