Ещё
Зазнавшуюся Монеточку понесло
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Зазнавшуюся Монеточку понесло 

News.ru 17 часов назад
Вадим Манукян, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ, прокомментировал News.ru информацию об отмене выступления Монеточки на фестивале «Нашествие». По его словам, певица ещё не успела заработать авторитет в музыкальном мире, поэтому бойкот мероприятий такого масштаба является ошибкой с её стороны.
«Пропиарили малышку, и её понесло. Мне кажется, что Земфира сослужила Монеточке плохую службу. Она тут же зазналась. Решила, что уже имеет право бойкотировать крупные фестивали вслед за группами, которые, по крайней мере, в музыкальном мире имеют определённый вес, авторитет и историю. Чувствую, что закончится для этой певицы неожиданная популярность также быстро, как она и началась. Но она сейчас этого не понимает. Остапа понесло. Главное, чтобы не унесло окончательно. Медные трубы беспощадны», — подчеркнул Манукян.
News.ru: последние новости
Группа Casual о бойкоте «Нашествия»: это эгоизм Шествию и митингу КПРФ может помешать концерт Московский Кремль закроют для туристов 28 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей15
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Дьявольски сексуальные кинозлодейки2
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках14
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение