Зазнавшуюся Монеточку понесло

Вадим Манукян, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе РФ , прокомментировал News.ru информацию об отмене выступления Монеточки на фестивале «Нашествие». По его словам, певица ещё не успела заработать авторитет в музыкальном мире, поэтому бойкот мероприятий такого масштаба является ошибкой с её стороны.

«Пропиарили малышку, и её понесло. Мне кажется, что Земфира сослужила Монеточке плохую службу. Она тут же зазналась. Решила, что уже имеет право бойкотировать крупные фестивали вслед за группами, которые, по крайней мере, в музыкальном мире имеют определённый вес, авторитет и историю. Чувствую, что закончится для этой певицы неожиданная популярность также быстро, как она и началась. Но она сейчас этого не понимает. Остапа понесло. Главное, чтобы не унесло окончательно. Медные трубы беспощадны», — подчеркнул Манукян.