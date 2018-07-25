Организаторы «Нашествия» не будут наказывать артистов из-за отказа участвовать в фестивале

МОСКВА, 25 июля. / ТАСС /. Организаторы фестиваля «Нашествие» не будут применять санкции в отношении артистов, отказавшихся участвовать в фестивале. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Еще раз хочу подчеркнуть, что мы сотрудничаем со всеми коллективами, приглашенными на фестиваль. У нас с ними прекрасные отношения. Каждая группа сама решает — участвовать или не участвовать в фестивале, а поводы для этого могут быть самыми разными", — процитировали в пресс-службе генерального директора «Мультимедиа Холдинг» Евгению Киселеву

Ранее от выступления на «Нашествии» отказались коллективы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш» и Distemper. Большинство из них объяснили свое решение размещением на территории фестиваля экспозиции Минобороны РФ . В среду о том, что не будет участвовать в фестивале, также заявила певица Монеточка (Елизавета Гырдымова). Организаторы пояснили, что с артисткой шли переговоры, однако о ее отказе было известно еще месяц назад.

"Сначала Лиза Монеточка подтвердила нам свое участие, но затем, еще до того, как мы начали заключать контракты с артистами на участие, артистка сообщила нам, что не сможет выступить на фестивальной сцене НАШЕ 2.0. Случилось это месяц назад, — пояснила программный директор «Наше Радио», один из продюсеров фестиваля Анастасия Рогожникова. — Признаюсь, мы не придали этому абсолютно никакого значения, потому что это нормальная практика в работе с артистами — у людей меняются планы, появляются новые концерты и т. д. Почему сейчас Монеточка решила «привязать» свой отказ к Минобороны и новостному хайпу на этой волне, почему не говорила раньше? Думаю, лучше об этом спросить самого артиста".

Мультиформатное мероприятие

Киселева добавила, что «Нашествие» является мультиформатным мероприятием, этим обусловлена экспозиция современной боевой техники и вооружения российской армии.

"Фестиваль сочетает в себе не только собственно музыкальную часть, но и активно реализует на своей площадке познавательные, спортивные, культурные проекты. В этом контексте экспозиция российских вооруженных сил на протяжении последних пяти лет была одной из изюминок фестиваля", — отметила Киселева.

Организаторы подчеркнули, что Минобороны более пяти лет выступает партнером фестиваля.

"Тяжелая боевая техника, стрелковое и артиллерийское вооружение, полевой лагерь военных, их навыки выживания в экстремальных условиях всегда пользовались вниманием не только гостей «Нашествия», но и самих музыкантов, — заметила Киселева. — Более того, многотысячная аудитория «Нашествия» смогла убедиться, что армия — это не только пушки и танки, но и место, где очень много творческих людей. Ансамбль Александрова, например, удивил всех исполнением классических рок-хитов в академическом стиле".