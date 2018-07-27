Патриарх Африки Феодор поблагодарил Русскую православную церковь

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости . Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II выразил благодарность России и Русской православной церкви за постоянную поддержку братских и близких народов и отметил, что он очень рад принять участие в торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси в Москве.

"Сейчас остается только догадываться, чем бы была Россия, чем бы был ее народ, если бы не случилось это событие. И то, что ваш народ, ваша страна вышла из стольких испытаний и продолжает идти, говорит о том, что сам Господь благословляет вашу страну. История назвала Россию «Святой Русью», и это действительно от Бога", — сказал патриарх Феодор.

По словам Александрийского патриарха, Русская православная церковь никогда не забывает братские церкви. «Мы большая христианская семья. И я знаю, что вы, как член нашей семьи, не забываете нас никогда, ваше святейшество. Россия — сильная страна, она никогда не забывает своих братьев», — сказал патриарх Феодор, обращаясь к предстоятелю РПЦ.

Со своей стороны он заверил, что и «Александрия снова и снова, и не один раз еще будет вместе с Москвой». «Потому что Александрийская церковь — это Церковь, которая несет на себе богатое наследие мученичества, богословия, наследие тысячелетней истории… А рядом с ней находится Московский патриархат, исполненный силы, исполненный живого свидетельства миру. И это замечательно, если мы будем жить и помогать друг другу», — добавил патриарх Африки.

Основные празднования в честь 1030-летия Крещения Руси пройдут в российской столице в субботу, 28 июля, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира. В них примут участие главы и представители 11 поместных православных церквей мира.