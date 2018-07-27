Патриарх Кирилл отметил роль Киево-Печерской лавры

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости . Киево-Печерская лавра — оплот канонического православия на украинской земле, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, отметив мужество и стойкость в вере прихожан Украинской православной церкви в непростых обстоятельствах.

В приуроченном к 1030-летию Крещения Руси интервью, которое в пятницу показал телеканал «Интер», предстоятель Русской православной церкви признал, что сегодня «очень сложная ситуация на Украине — в том смысле, что враг рода человеческого пытается посеять плевела и разделить православие».

"И люди же ведь никуда из церкви не уходят. Они исповедуют свою веру вплоть до того, что иногда это исповедание сопровождается физическим, духовным и моральным ущербом для людей. Но преданные чада церкви нашей ревностно осуществляют свое служение. И для большинства из них, может, даже для всех тех, кто это исповедование сегодня несет, пример Киево-Печерской лавры, духовный опыт, который люди почерпают в монастыре святых Антония и Феодосия Печерских, является несомненно огромной духовной силой", — сказал патриарх.

Он отметил, что Киево-Печерская лавра сегодня остается «оплотом канонического православия на украинской земле, и не только на украинской земле». По оценке предстоятеля РПЦ , традиции своих основателей, Антония и Феодосия Печерских, лавра продолжает «удивительно достойно, и уже применительно к вызовам нашего времени она осуществляет дерзновенно, мудро и благочестиво свое служение на благо всего русского православия».

Патриарх пояснил, что когда он говорит «русский», то имеет в виду не только россиян, но придерживается того понимания, которое имела в отношении русских древняя Византия. «Византийцы называли „россами“ всех, кто жил на просторах от северного берега Черного моря до берега Балтийского моря. Вот этот народ, который уже в то время был многонациональным, потому что разные были племена — и славянские племена, и норманнские племена — вот весь этот, еще раз хочу подчеркнуть, многоэтнический народ, византийцы называли „россами“. В переводе на наш язык — „русскими“, — сказал он.

Глава РПЦ напомнил, что с 2009 по 2013 год посещал Киев каждый год и служил в Киево-Печерской лавре, что давало ему почувствовать силу духовного единства православных.

»Богослужения в лавре всегда проходили для меня совершенно особенно. Я, во-первых, чувствовал свою сопричастность к этой великой тысячелетней истории. Я понимал, на каком месте мы совершаем литургию — на том самом, где воссияла вера православная для всей Руси, в Киеве — матери городов русских, в Киево-Печерской лавре на берегу Днепра. И, конечно, молитва с епископатом украинской церкви, молитва с большим количеством монашествующих, духовенства, при огромном количестве людей — это очень сильный и глубокий духовный опыт", — отметил глава РПЦ.

При этом патриарх выразил сожаление, что не может сегодня «приезжать по известным причинам в Киев и совершать богослужения в Киево-Печерской лавре». «Но очень надеюсь, что эти времена пройдут, и мы снова сможем все вместе помолиться у этой великой общерусской святыни», — добавил он.