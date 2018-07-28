Страна празднует День крещения Руси

С Соборной площади в Москве верующие крестным ходом двинутся в сторону Боровицкого холма к памятнику крестителю Руси князю Владимиру, рассказал "ТВ Центр" Патриарх Кирилл проведёт там ещё одно богослужение и обратится к прихожанам.

Торжества по случаю 1030-летия Крещения Руси начались ранним утром. На праздничную литургию пришли тысячи верующих. Именно поэтому впервые в современной российской истории её провели не в Успенском соборе, а под открытым небом на Соборной площади московского Кремля. Благоволила этому и погода. Чистое небо, яркое солнце и величественные белоснежные своды древних храмов создают непередаваемую атмосферу. Богослужение провёл патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В Российскую столицу также приехали делегации 10 поместных православных церквей. Среди них патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II, представители Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Болгарской, Кипрской, Албанской, Польской православных церквей. Ведь равноапостольный князь Владимир одинаково почитаем всеми православными верующими. Многие прихожане проделали до Москвы долгий путь.

Крещение Руси — не только важный духовный этап развития нашей страны. Православие способствовало самому становлению российской государственности, сохранению и приумножению культурного, духовного и исторического наследия. С колокольни Ивана Великого благодатный звон разнесется по всему миру. Во всех православных храмах сегодня будут звонить колокола, прославляя крестителя Руси. Символизирует это также и единение братских православных народов: России, Белоруссии, Украины, Молдавии. Ведь как говорят верующие все оны вышли из одной купели в тот момент, когда Владимир принял веру. Произошло это в 988 году в Херсонесе. Сегодня это территория Крыма. Там, как и по всей России, проходят богослужения. Многие, кстати, именно сегодня очень символично проходят таинство крещения и принимают православную веру.

В столице торжества продолжаются. Основной площадкой будет Боровицкицкий холм, где выступят Московский синодальный хор и другие православные коллективы.

Движение по некоторым улицам в центре города ограничено, так что автомобилистам следует быть внимательнее.