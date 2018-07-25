Появился альтернативный гид в виде открыток по «неизведанным» местам летнего Петербурга

Появился альтернативный гид по летнему Петербургу в виде открыток. Его выпустил московский Telegram-канал «Психо Daily». Для каждого из 12 мест авторы подготовили открытку. Гид отличается от других тем, что вместо популярных и уже раскрученных среди подписчиков мест, в нем советуют похожие заведения.

Например, тем, кому понравился Bekitzer, советуют посетить Co-op Garage, где «фактурный двор с порушенной кирпичной кладкой и граффити, в гараже возятся с мотиками, а в зале жуют бургеры и играют в бильярд».

Вместо Музея стрит-арта авторы рекомендуют «Порт Севкабель», где «хорошо дышать морским воздухом и смотреть на отплытие паромов, валяться в траве и курить», а тем, кто оценил бар El Copitas, вошедший в список ста лучших мира, в качестве альтернативы рекомендуют литературный бар Orthodox, где подают шоты «Братья Карамазовы», дистилянт «Каштанка», а также «Улицой», «Фонарем» и «Аптекой» по мотивам стихотворения Александра Блока. Вместо Московского вокзала советуют посетить Витебский, вместо «Голицын Лофта» — «Бертгольд Центр», а вместо Рубинштейна — улицы Белинского и Некрасова с барами The Hat, «Фарш и бочка» и «Пирс».

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