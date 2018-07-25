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Костромская семья перерезала горло собаке на глазах ребенка
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Костромская семья перерезала горло собаке на глазах ребенка 

Kostroma.Today 17 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Семья и из Красносельского района перерезала горло собаке, узнал KOSTROMA.TODAY. Прокуратура проводит проверку.
По нашей информации, в деревне под Красным подрались две небольшие собаки. Такса, которая участвовала в схватке, вышла из боя раненой. Ее хозяева решили наказать пса, который так поступил с их любимицей, и перерезали собаке горло. Жуткую сцену видели местные жители, в том числе дети.
По информации пресс-службы областной прокуратуры, информация о преступлении направлена в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев. Ход и результаты проверки находятся на контроле областной прокуратуры.
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