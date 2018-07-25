Костромская семья перерезала горло собаке на глазах ребенка

Семья и из Красносельского района перерезала горло собаке, узнал KOSTROMA.TODAY. Прокуратура проводит проверку.

По нашей информации, в деревне под Красным подрались две небольшие собаки. Такса, которая участвовала в схватке, вышла из боя раненой. Ее хозяева решили наказать пса, который так поступил с их любимицей, и перерезали собаке горло. Жуткую сцену видели местные жители, в том числе дети.

По информации пресс-службы областной прокуратуры, информация о преступлении направлена в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают очевидцев. Ход и результаты проверки находятся на контроле областной прокуратуры.