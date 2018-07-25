Фонд помощи «Вера» нуждается в помощи зеленоградцев

Фонд помощи «Вера» обратился к жителям Зеленограда с просьбой поделиться свежими фруктами и овощами для пациентов хосписа.

Хоспис — это место, где создается отдельный мир для людей, лишенных получать самостоятельно помощь, и для их семей. Каждый день работники хосписа и волонтеры пытаются создать для каждого из них праздник, устраивают концерты, спектакли, но для полноценного ощущения лета им необходимо почувствовать кусочек лета, который есть у каждого из нас, но так и не дошел пока до них.

Кроме зеленоградского хосписа, в помощи особенно нуждаются детские отделения в Чертаново, на Добрынинской, и в хосписе «Дегунино» (метро Ховрино).

Для более подробной информации вы можете обратиться в Хоспис №6 по адресу: Зеленоград, Георгиевский просп., д. 1, Зеленоград либо по телефону 8 (985) 346-83 82.