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Фонд помощи «Вера» нуждается в помощи зеленоградцев
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Фонд помощи «Вера» нуждается в помощи зеленоградцев 

Префектура Зеленоградского административного округа 17 часов назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
Фонд помощи «Вера» обратился к жителям Зеленограда с просьбой поделиться свежими фруктами и овощами для пациентов хосписа.
Хоспис — это место, где создается отдельный мир для людей, лишенных получать самостоятельно помощь, и для их семей. Каждый день работники хосписа и волонтеры пытаются создать для каждого из них праздник, устраивают концерты, спектакли, но для полноценного ощущения лета им необходимо почувствовать кусочек лета, который есть у каждого из нас, но так и не дошел пока до них.
Кроме зеленоградского хосписа, в помощи особенно нуждаются детские отделения в Чертаново, на Добрынинской, и в хосписе «Дегунино» (метро Ховрино).
Для более подробной информации вы можете обратиться в Хоспис №6 по адресу: Зеленоград, Георгиевский просп., д. 1, Зеленоград либо по телефону 8 (985) 346-83 82.
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