В Омске встретятся народные умельцы во всей России

Три дня — 3, 4 и 5 августа — с 12:00 до 20:00 в Омской крепости будет проходить всероссийский фестиваль «Омск — город мастеров».

Как сообщает пресс-служба мэрии, на фестиваль уже подали заявки мастера народных промыслов из Суздаля, Троицка, Пензы, Перми, Ирбита, Бийска, Барнаула, Новосибирска, Тюмени, Челябинска.

Для размещения мастеров в крепости специально были изготовлены деревянные домики.

Для гостей фестиваля приготовлена культурная программа — выступление творческих коллективов Омска.

Третий год подряд из Ирбитского музея народного быта на фестиваль привозят Царь-самовар на трехколесном мотоцикле. Он вмещает 400 литров воды, которой хватит напоить чаем 2000 человек.