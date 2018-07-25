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В Омске встретятся народные умельцы во всей России
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В Омске встретятся народные умельцы во всей России 

АиФ-Омск 17 часов назад
Фото: АиФ-Омск
Три дня — 3, 4 и 5 августа — с 12:00 до 20:00 в Омской крепости будет проходить всероссийский фестиваль «Омск — город мастеров».
Как сообщает пресс-служба мэрии, на фестиваль уже подали заявки мастера народных промыслов из Суздаля, Троицка, Пензы, Перми, Ирбита, Бийска, Барнаула, Новосибирска, Тюмени, Челябинска.
Для размещения мастеров в крепости специально были изготовлены деревянные домики.
Для гостей фестиваля приготовлена культурная программа — выступление творческих коллективов Омска.
Третий год подряд из Ирбитского музея народного быта на фестиваль привозят Царь-самовар на трехколесном мотоцикле. Он вмещает 400 литров воды, которой хватит напоить чаем 2000 человек.
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