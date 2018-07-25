В Башкирии выявлено еще трое больных корью

В Башкирии зарегистрировано еще три человека, заболевших корью. Все они прошли курс лечения в городской инфекционной клинической больнице № 4. Об этом сообщили в администрации медучреждения.

«В числе заболевших — годовалый ребенок, он не успел пройти вакцинацию, второй ребенок — дошкольник, имеет медотвод к прививке, у женщины «за 50» иммунитет давно утрачен», — прокомментировал UFA.AIF.RU заместитель главврача ИКБ № 4 Александр Дмитриев

По словам медика, у всех трех пациентов была средняя стадия тяжести заболевания, курс лечения составил стандартные 7-10 дней.

«В настоящее время больных корью в нашем стационаре нет. Ежедневно с подозрением поступают 1-2 человека, к счастью, других подтвержденных случаев кори не было», — отметил Дмитриев.

Всего в республике с начала мини-эпидемии кори зарегистрировано 15 человек, подхвативших эту инфекцию. В Уфе введены ограничительные меры.