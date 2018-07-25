Отказавшиеся от выступления на «Нашествии» группы собирали деньги бойцам АТО

Блогеры в соцсетях обвинили группы, отказавшиеся выступать на рок-фестивале «Нашествие», в отсутствии принципов, поскольку ранее они принимали участие в украинских концертах, где собирали деньги бойцам АТО.

«Что касается Элизиума и Порнофильмов, их принципиальность заканчивается там, где заканчивается граница России. Например, на фестивале «Файне місто», где обе группы с удовольствием играют (в случае Элизиума уже не первый раз), начиная с 2014 года активно собирают помощь бойцам АТО. «Пацифизм и антимилитаризм — для нас не пустые слова», да, пацаны? Или вам просто нравится салат «Сепаратистский»?» — написали авторы Telegram-канала «Смерть на рейве».

Авторы канала отметили, что из всех групп с принципами, свою позицию пояснили только Distemper. «У них там старая школа субкультурного „назло маме отморожу уши“. И еще понятно, почему „Пошлая Молли“ отказались (потому что хохлы, вот почему)», — считают блогеры.

Напомним, ранее в знак солидарности с панк-группами и по собственным убеждениям музыканты из группы Distemper решили отказаться от участия в фестивале «Нашествие-2018». Об этом они написали на своей странице в «Вконтакте». Вслед за ними от выступления отказалась Монеточка.

Авторы музыкального Telegram-канала «Русский Шаффл» заявили, что «Нашествие» было обречено на милитаризм с самого начала: «В тот момент, когда Михаил Козырев решил открыть радиостанцию, где крутят только „наших“, на его пороге уже стояло Министерство обороны с танками. Принципы радиостанции — песни только на русском, название группы только на русском. Какой восторг! Хочется крикнуть „Слава России!“ и отдать честь верховному главнокомандующему».

Блогер Анна Федорова считает, что музыканты либо недалекие, либо причина отказа иная, а на официальные объяснения «пытаются натянуть красивую антимилитаристскую обертку».

«Я очень хохочу над рок-группами, которые внезапно узнали, что Минобр поддерживает «Нашествие». С 2013 года! С 2013 года «Нашествие» купается в милитаризме (и в грязи). Узнать это было бы очень нетрудно. Но радикальные возгласы «Рок против войны» и прочее в духе Вудстока — это просто очень смешно», — написала Федорова в совем Telegram-канале Lasombra.

Участники групп «Алиса», «СерьГа», «Кукрыниксы» не отменили своего решения о выступлении на фестивале, отмечает РИА «Новости» . Кроме них выступит порядка 150 групп, среди которых будут «Ленинград», «Ария», «Пикник» и другие.

«Мы, безусловно, выступаем. О тех, кто отказался играть, и о том, по каким причинам они это сделали, нам ничего не известно», — сообщил представитель «Алисы» Михаил Рябов

Ранее бывший генеральный продюсер радиостанции «Наше радио» Михаил Козырев возмутился, что партнером рок-фестиваля «Нашествие» снова выступит Министерство обороны.