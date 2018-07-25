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Челябинцы смогут сдать бесплатный тест на ВИЧ прямо на футбольном поле
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Челябинцы смогут сдать бесплатный тест на ВИЧ прямо на футбольном поле 

Хорошие новости 16 часов назад
Фото: Хорошие новости
Сегодня, 25 июля, до 18.00 в микрорайоне «Парковый» жители Челябинска могут сдать бесплатный и анонимный тест на ВИЧ. Акция проходит на футбольном поле по адресу ул. Александра Шмакова, 10.
— Чем раньше человек узнает о своем диагнозе, тем своевременней начнет лечение. Люди с ВИЧ могут иметь здоровых детей и жить долго, если вовремя получают медицинскую помощь, — говорит начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни министерства здравоохранения региона Ольга Яворская.
Помимо экспресс-тестирования на площадке организуют спортивные соревнования, концерт и мастер-классы для гостей.
Кроме того, каждый желающий сможет оставить свою подпись в декларации «Мы против наркотиков».
Следующие анонимные и бесплатные экспресс-тестирования на ВИЧ пройдут 8 августа в Ленинском районе — на площадке у кинотеатра «Аврора» с 14:00 до 17:00 и 11 августа в Центральном районе — на Кировке с 12:00 до 15:00.
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