Лидер «Тараканов» раскритиковал организаторов «Нашествия»

Лидер панк-группы «Тараканы» Дмитрий Спирин прокомментировал решение нескольких музыкальных коллективов не выступать на фестивале «Нашествие».

«Организаторы «Нашествия» просто-напросто не выполнили взятые на себя обязательства, основное условие, благодаря которому музыканты дали предварительное согласие — что сотрудничество с Министерством обороны в этом году уйдет в историю», — заявил он в разговоре с «Ридусом»

Артист считает, что покровительство Минобороны в этом случае неуместно.

«Мы в группе «Тараканы» пребываем в невероятном недоумении последние пять лет, сколько существует это невероятное сотрудничество. Нигде в мире мы о таком даже не слышали. Мы гастролировали по миру, посещали очень много фестивалей как меломаны. Никому даже в голову не приходит подобная коллаборация», — высказался лидер «Тараканов».

Дмитрий Спирин признался, что не осуждает артистов, которые решили не отказываться от выступления.

«Музыканты могут считать, что нет ничего страшного и нелепого в соседстве военной техники с исполнителями рок-музыки. Я не такой человек, но прекрасно понимаю, что такие люди могут существовать. Есть те, кому в принципе все равно. Есть те, кто использует смешные и нелепые отговорки: «Да этой зоны почти не видно, пять лет туда ездим, ни разу ее не встретили», «Да зрители могут думать своей головой, выбирать своим сердцем, они не интересуются танками, они едут нашу группу слушать». Искренни они или не искренни в этих своих словах — мы с вами только гадать можем», — отметил певец.

В 2015 году лидер «Тараканов» Дмитрий Спирин, выступая на «Нашествии», произнес со сцены антивоенную речь.

«Если бы те, кто привел на это поле танки, хотели мира, они бы развесили рядом с ними окровавленные бинты, кишки, мозги, слезы матерей, выкопали бы братские могилы. Чтобы мы могли поточнее понять, что делает оружие», — заявил он.

Странным считает сотрудничество организаторов фестиваля с Минобороны так же и лидер группы 25/17 Андрей Позднухов . Однако при этом 25/17 отказываться от участия не стали.

Как писал «Ридус», в этом году на фестивале из-за его сотрудничества с военным ведомством отказались выступать группы «Пошлая Молли», «Порнофильмы», «Элизиум» и «Йорш», а также певица Монеточка без объяснения причин.

Еще чуть позже от выступления на «Нашествии» отказались музыканты ска-панк группы Distemper. Последним помимо сотрудничества с Минобороны не понравилось участие в фестивале другой ска-панк группы под названием Clockwork Times, которых они считают фашистами.