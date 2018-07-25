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Национальный парк «Башкирия» приглашает пчеловодов на медовый фестиваль
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Национальный парк «Башкирия» приглашает пчеловодов на медовый фестиваль 

АиФ-Уфа 16 часов назад
Фото: АиФ-Уфа
Фестиваль «Заповедный мёд» состоится 11 августа в Нугуше около администрации национального парка «Башкирия». Кроме традиционной ярмарки продуктов пчеловодства организаторы проведут конкурс профмастерства и попросят посетителей выбрать самый вкусный мёд. Участие для всех бесплатное.
В этот же день в 10 часов утра в конференц-зале администрации нацпарка начнётся круглый стол «Основные проблемы развития пчеловодства в Башкирии». В нём примут участие представители Уфимского института биологии РАН, Управления Россельхознадзора по РБ, общественной организации «Пчеловоды Башкирии», производители пчелоинвентаря и крупнейшие пасечники республики. Организаторы приглашают пчеловодов присоединяться к официальному мероприятию и высказать своё мнение по указанной теме.
В 12 часов состоится праздничное открытие фестиваля «Заповедный мёд». Будут организованы шесть развлекательных и познавательных площадок. Гостям предложат продегустировать представленные пчеловодами образцы мёда и проголосовать за лучший. Если участники сладкой ярмарки желают, чтобы таким образом оценили их продукт, им нужно при регистрации оставить организаторам поллитра своего мёда.
«Если лучшее лакомство будут выбирать посетители фестиваля, то для определения лучшего пчеловода в конкурсе профессионального мастерства мы пригласили жюри, — комментирует начальник отдела экопросвещения национального парка «Башкирия» Ольга Ризаева. — Придётся постараться, чтобы получить главные призы — улей, медогонку и воскотопку. Ждём всех желающих. Парк предоставляет столы для размещения продукции на ярмарке. Будет также выставка-продажа пчеловодного инвентаря местных производителей».
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