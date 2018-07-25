Шестой «Парад колясок» прошел в Москве

21 июля в Москве на территории Парка Горького можно было увидеть такое… а именно шестой «Парад колясок», организованный телеканалом «Мама». Это настоящий карнавал детского транспорта, ставший уже традиционным для родителей столицы и не только.

Более 100 человек приняли участие в конкурсе по превращению своей обычной коляски во что-то волшебное. Идеи были самые разные — воздушный шар, карета, дракон, колесница, вылупившееся яйцо и т. д. Для тех, кто пришел на Парад с обычными колясками, работал АРТ-Гараж. Там эксперты дизайна помогали родителям и с идеей, и с ее воплощением.

Все участники Парада прошли по аллеям парка под аккомпанемент зажигательного оркестра Mosbrass, после чего представили перед строгими очами жюри. После долгого совещания члены жюри выбрали трех победителей. Первое место досталось семье Шленкиных с волшебной каретой.

Второе место заняла семья Жвакиных с коляской в стиле мультфильма «С приветом по планетам».

На третьем месте оказалась семья Лазаревых с очень актуальной футбольной коляской.

Призов в конкурсе было много: техника Redmond, бизиборд Bizibordum, коляски Chicco, роботы Silverlit, а также различные сертификаты и игровые наборы. Абсолютно все участники получили в подарок косметику Sanosan, увлекательные книжки для малышей от магазина «Читай-город» и наборы от телеканала «Мульт».

Поздравляем победителей и участников! Ждем всех на «Параде Колясок-2019»!

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