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Во Франции опубликована работа астраханского учёного, посвящённая творчеству Велимира Хлебникова
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Во Франции опубликована работа астраханского учёного, посвящённая творчеству Велимира Хлебникова 

Ревизор.ru 16 часов назад
Фото: Ревизор.ru
Помимо прочего, в сборнике можно найти работу «Фигурные стихи у Аполлинера и Хлебникова». Её автор — Александр Мамаев, старший научный сотрудник астраханского Дома-музея Велимира Хлебникова.
Мамаев первым в отечественном и зарубежном хлебниковедении взялся за разработку параллели «Аполлинер — Хлебников». Её исследование только начато, сделать предстоит ещё очень много, отмечают в министерстве культуры и туризма Астраханской области.
Родившийся в Астраханской губернии Хлебников и парижанин Гийом Аполлинер — два современника, два ключевых поэта-новатора ХХ века. Они широко ввели в свои стихи интонацию обиходной речи, голоса улиц, создали новые литературные жанры, стёрли границу между стихами и прозой, предвосхитили «театр абсурда», участвовали в Первой мировой войне. Оба скончались в возрасте 37 лет.
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