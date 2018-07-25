Во Франции опубликована работа астраханского учёного, посвящённая творчеству Велимира Хлебникова

Помимо прочего, в сборнике можно найти работу «Фигурные стихи у Аполлинера Хлебникова ». Её автор — Александр Мамаев , старший научный сотрудник астраханского Дома-музея Велимира Хлебникова.

Мамаев первым в отечественном и зарубежном хлебниковедении взялся за разработку параллели «Аполлинер — Хлебников». Её исследование только начато, сделать предстоит ещё очень много, отмечают в министерстве культуры и туризма Астраханской области.

Родившийся в Астраханской губернии Хлебников и парижанин Гийом Аполлинер — два современника, два ключевых поэта-новатора ХХ века. Они широко ввели в свои стихи интонацию обиходной речи, голоса улиц, создали новые литературные жанры, стёрли границу между стихами и прозой, предвосхитили «театр абсурда», участвовали в Первой мировой войне. Оба скончались в возрасте 37 лет.