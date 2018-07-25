В сети появился нецензурный клип Noize MC из окна екатеринбургского трамвая

На YouTube появился клип российского хип-хоп-исполнителя Noize MC, снятый в екатеринбургском трамвае во время проведения Уральской ночи музыки. В кадры попали многие интересные и скандальные моменты во время съемок, сообщает в среду, 25 июля, «АиФ-Урал»

Видеоролик в социальной сети появился сегодня и уже набрал свыше 15 тысяч просмотров. В клипе кумир молодежи Noize MC исполняет песню «Из окна» вместе с многочисленными поклонниками, проезжая по центру Екатеринбурга. С каждой остановкой транспорта в трамвай пытаются залезть все больше и больше поклонников творчества хип-хоп-кумира. Причем пытаются это сделать через окно. В какой-то момент рама окна полностью вываливается наружу под грузом одного екатеринбуржцев.

Данный факт действительно произошел во время съемок. Молодой человек упал вместе с окном и задел часть машины на дороге. Хулиган попытался скрыться. Но его в итоге нагнал водитель пострадавшего автомобиля.

В это время в трамвае происходит настоящий шабаш. Поклонники дружно поют и танцуют вместе с Noize MC. Уместно сказать, что съемки производились екатеринбургским агентством Red Pepper Film. В конце ролика авторы на заставку поставили милую бабушку, которая интересовалась у молодого поколения, едет ли этот трамвай на Пионерский.

Видеоролик доступен по данной ссылке в социальной сети YouTube.