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«МегаФон» приглашает на Rostov Roof Music
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«МегаФон» приглашает на Rostov Roof Music 

Ростовские Вести 16 часов назад
25 июля 2018 года. Ростов-на-Дону. «МегаФон» в рамках партнёрства с уникальным городским проектом Rostov Roof Music приглашает жителей и гостей южной столицы на open air на крыше Галереи «АСТОР». «МегаФон» предлагает получить 25%-ю скидку на каждый из концертов проекта. Для этого нужно подключиться на тарифный план «Слушай!», «Говори!», «Общайся!», «Смотри!», «Смотри+» линейки «Включайся!» или перейти со своим номером в сеть оператора. Абонент получает промо-код, который может использовать при покупке билетов на rnd.kassir.ru. Акция действует в салонах «МегаФона» до 14 сентября. Уникальный городской проект Rostov Roof Music предложил жителям Дона новый формат отдыха — концерты российских и зарубежных музыкальных коллективов на крыше популярной Галереи «АСТОР» в самом центре города. Ростов-на-Дону стал третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга, где проходит серия музыкальных выступлений на крыше. «Мы поддерживаем Rostov Roof Music с самых первых концертов, предлагая нашим абонентам выгодные условия для посещения выступлений „звезд“ в этом уникальном формате, — рассказывает Алесей Барков, директор ростовского отделения Компании „МегаФон“. — Благодаря „МегаФону“ знаменитые „концерты на крыше“ стали ещё доступнее, а наши скоростные сети позволят делиться в социальных сетях интересными фотографиями, стрим-трансляциями и сториз прямо с места событий». Предстоящие концерты: 27 июля — Billy’s Band, 4 августа — Княzz, 11 августа — Дана Соколова, 18 августа — RockCellos, 24 августа — FEDUK, 7 сентября — КАСТА, 14 сентября — Дельфин.
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