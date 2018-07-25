Sony снимет сериал о шпионе-подростке Алексе Райдере

Компания Sony Pictures Television запустила в производство восьмисерийный проект по мотивам бестселлеров Энтони Горовица о супершпионе-подростке Алексе Райдере.

Британский писатель создал серию «Алекс Райдер» в 2001 году, главным персонажем которой являлся 15-летний сирота, взятый под опеку богатым дядей. Но когда дядя погибает, выясняется, что он был не бизнесменом, а агентом MI6. И теперь мальчику предстоит заменить своего родственника и продолжить секретную миссию.

Всего в серии детективов 11 книг, в основу сюжета нового сериала ляжет второй роман под названием «Точка отсчета».

Добавим, что в 2006 году на экраны вышла полнометражная экранизация первой книги цикла — «Громобой». Тогда главную роль в экшне исполнил Алекс Петтифер

Елизавета Бережная