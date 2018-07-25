Выходные по-французски, или Путешествие в Новые Анены

Мечтали ли вы отправиться в увлекательное историческое путешествие? Словно на машине времени переместиться с одного века в другой? Тогда вам точно стоит посетить небольшой район Молдовы — Новые Анены. Здесь вы увидите первый винодельческий замок страны и самый крупный мемориальный комплекс Молдовы. Попробуете винное мороженное и утонете в пышных рядах лавандовых полей. Все эти радости как на ладони, всего в сорока километрах от Кишинева.

Добраться до Новых Анен можно на рейсовом автобусе или маршрутке. Однако если хотите осмотреть все достопримечательности за один день, лучше выбрать автомобиль. При въезде в район вы не раз наткнетесь на указатели с надписью «Castel Mimi», что в переводе означает «Замок Мими». «Правда, замок?» — спросите вы. Да! Причем первый и единственный в Молдове, построенный в стиле шато. Сегодня это одна из главных туристических зон района Новые Анены.

Первое винное шато в Бессарабии

Замок «Мими» был построен в конце 19 века, а владельцем его был последний губернатор Бессарабии Константин Мими. Помимо политики отдушиной чиновника было виноделие. Он несколько лет обучался этому делу во Франции, да так вдохновился, что решил построить собственный замок. Мими возвел первое французское винное шато.

«Мими построил свой замок в земляной горе. Таким образом продумал всю цепочку производства вина. Это первое здание в нашей Бессарабии, при котором был использован железобетон. На то время бессарабские строители не умели пользоваться этим материалом. Мими пригласил сюда двух итальянских инженеров конструкторов. Они обучали бессарабских мастеров. Так здание было построено прочно, на века», — рассказывает гид замка Екатерина Роман.

Слава о вине и уникальном замке разошлась так быстро, что в местах этих стали проводить светские рауты и дипломатические встречи. Посетить замок приезжал сам император Николай II . После этого знакомства Константин Мими начал отправлять свои вина в царскую Россию.

«В 1914 году с официальным визитом в город Кишинев приезжал Николай II. После встречи со всеми официальными лицами, Мими приглашает его в наше село. Он хотел показать императору, как идут дела на нашем предприятии. Они вместе дегустировали вина и Николай II оценил их. Позже, в 1925 году приезжал Карл II, наследный принц Румынии. Он так же по достоинству оценил вина шато», — добавила Екатерина Роман.

Губернатор стал одним из главных экспортеров Бессарабии. Он отправлял сухие и полусладкие вина в разные города Европы: от Ясс до Владивостока. Деревянные бочки грузили в поезда и отправляли под заказ купцам.

Клад под слоем штукатурки

Шато отреставрировали 8 лет назад. Возглавить работы, по уже сложившейся традиции, пригласили итальянцев. Дизайнер Рональдо Транти воссоздал его изначальный облик замка. Работа выдалась трудоемкой, ведь штукатурку пришлось снимать по крупицам.

«Желтая часть замка — это старый камень. Это оригинал, красный кирпич тоже. В советское время всё это заштукатурили. Нам это сыграло на пользу. Благодаря штукатурке оригинальные камни сохранились. Она стала защитным слоем», — отметила Екатерина.

Мастера шлифовали каждый камешек. Дизайнер решил не переделывать, а лишь подчеркнуть элементы архитектуры: каменную кладку, парадную лестницу, широкие балконы и стрельчатые окна.

«В тех местах, где не сохранился исходный материал, а это около одного процента, он был заменен. Изготовлен он по старинному рецепту. В состав входит конский волос, желток и другие ингредиенты. Кирпич не обжигается в печи. Целый год мы сушили его на открытом воздухе», — рассказывает гид замка Екатерина Роман.

«Стол времени»

Замок стал одним из лучших комплексов Молдовы. Помимо экскурсии туристам предлагают интерактивное погружение в историю с использованием современных технологий. На специальном HD столе показывают старинные фотографии замка. Одним взмахом руки гид листает слайды и рассказывает историю этих мест. Длина «стола времени» 13 метров, поэтому виртуальной экскурсией могут насладиться даже самые большие группы туристов.

Секреты винодела

Особая гордость замка — винные подвалы. Мими был первым, кто завез в Молдову французские сорта винограда. Из всем известного алиготе он производил вино в промышленных масштабах. Процесс виноделия был практически автоматизирован. Вино лилось рекой с верхних этажей шато по трубам. Отверстия от них до сих пор сохранились в старинном кирпичном потолке.

«На третий этаж Мими подвозил виноград, там дробил его, затем дробная масса опускалась по трубам. На втором этаже стояли бочки, где проходил процесс брожения. Потом Мими отпрессовывал все и по отверстиям вино опускалось сюда на хранение», — отмечает гид замка Екатерина Роман.

Дело земляка продолжают нынешние владельцы замка. Здесь действует завод по производству вина, где выпускают более миллиона бутылок вина в год: перед розливом классические сорта винограда более 18 месяцев выдерживаются в специальных дубовых бочках. Их по традиции завозят из Франции. Цена одной емкости может превышать две тысячи евро, а вот использовать ее можно максимум три раза. Помимо французских сортов вин, в погребах сегодня выдерживаются и исконно молдавские: рарэ нягрэ, фетяска нягрэ, виорика. Цена вина «из бочки» возрастает в разы.

«Что дает нам дубовая бочка? Вино приобретает ароматы. Если красное вино выдержано в дубе, вы обязательно почувствуете аромат сушеного чернослива, аромат ежевики, черной смородины. Послевкусие: пряности, шафран, корицы», — подчеркивает Екатерина.

Сокровище коллекционеров

Коллекционерам старинных бутылок, да и просто любителям истории прямая дорога в подвалы шато. Там хранятся коллекции вин мировых брендов. Цена некоторых бутылок превышает 4-5 тысяч долларов, однако есть и бесценные экземпляры. Туристы смогут увидеть самую старинную в Молдове коллекционную бутылку — вино из Бремена, производства 1727 года. Таких бутылок в мире всего 100, и одна из них побывала в космосе. Коллекции являются наследием Юнеско, поэтому именно эта организация решает, где и как ее хранить. Бутылки нельзя продавать и открывать для употребления.

«Бутылки даются только на договорной основе. У нас собеседование с представителями ЮНЕСКО шло полтора года, чтобы получить эту бутылку. Право на хранение бутылки получают только те люди или места, где есть все условия содержания. Это, в основном, шато, винные погреба», — пояснил Кристиан Гафин, гид замка Мими.

Коллекция насчитывает 30 старинных бутылок. Здесь вы найдете настоящие сокровища виноделов: Шато Марго, Шато ла фит 1823 года, привезенные из Франции. Еще одна эксклюзивная бутылочка коллекции — Ратскеллер Бремер 1893 года. Вино привезено прямо из ратуши Бремена, одного из старейших винных погребов Германии.

Мороженое из каберне

После интересной экскурсии вас обязательно пригласят к столу. Вино здесь подают не только как благородный напиток, но и как отдельное блюдо. Мороженое из каберне по секретному рецепту готовят лучшие повара усадьбы. Его подают с ягодами и грушами. К десерту предлагают традиционный молдавский кекс «баба нягрэ». В переводе «черная бабка».

«Мы предлагаем попробовать 4 вкуса вина. Первое это желейная конфетка. Мы берем вино, мед и желируем, превращая ее в конфету. Второе это чернослив, проваренный в вине. Третье — это груша в вине с корицей. Грушу мы поливаем винно-ягодным соусом. И четвертое блюдо — это само мороженое. Делаем мы его из каберне», — поделилась секретом шеф-повар Светлана Баранова

Подкрепившись, можно дальше отправляться в путь. Всего 15 км отделяют историю 19-го века от века 20-го — периода великого подвига и великой трагедии.

О героях былых времен…

Шерпенский плацдарм — самый крупный военный мемориал Европы, из тех, что построены в селах. Он сооружён на месте стратегического плацдарма, на высоком берегу реки Днестр. На этом месте в 44-м году прошли кровопролитные бои. Под пулями и снарядами нацистов погибли 12 тысяч солдат.

«Плацдарм был приманкой для немцев. Он был решающим ходом для целой ясско-кишиневской операции. Самый большой плацдарм был расположен в Кицканах. Надо было отвести от него удар. И днем, и ночью сюда в Шерпены свозилась военная техника. Удалось перехитрить немцев, они поверили, что сокрушительная операция начнется прямо отсюда», — рассказал гид Петр Пасенко.

Архитекторы вложили в проект комплекса глубокий смысл. В центральной части мемориала возвышается арка славы. Длина памятника 27 метров. На двух высоких пилонах висит символический колокол.

«Она называется аркой славы не просто так. Это символ великой победы. Еще в древние времена было принято, чтобы победители проходили через такую арку в знак почета. Здесь, к сожалению, она больше носит символический характер», — добавляет гид Петр Пасенко.

Рядом с аркой славы стоит ключевой памятник комплекса — стилизованный алтарь. Его называют часовней скорби. Алтарь часовни расписан и увенчан сейфом из мрамора. В нем хранится 4 тома с именами солдат, которых удалось найти в засыпанных воронках и обрушенных окопах.

«К нам приезжает очень много родственников в поисках своих дедов, прадедов. Некоторые находят своих близких, привозят землю с родных городов. Посыпают ей плиты. Другие, к сожалению, не находят. Хотя в извещениях у них указано, что родственник погиб именно здесь. Это еще раз доказывает, что погибших в разы больше», — рассказал гид Петр Пасенко.

Извилистые берега Днестра

Мемориальный комплекс стоит на крутом берегу Днестра — это самая крупная река Молдовы. Еще древние греки и римляне плавали по ее водам, правда, называли ее Тирас. В средние века вдоль Днестра пролегал важнейший торговый путь. Высокие и поросшие лесом склоны — превосходное место для любителей экотуризма и рыбалки. Воды Днестра очень богаты рыбой: здесь водятся сом, карп, щука. Многие приезжают сюда насладиться природой. В густых прибрежных лесах можно увидеть выдру, бобра и норку. Правда, в такие походы лучше отправляться с лесниками. Здесь можно встретить диких кабанов.

Богат район Новые Анены не только речными пейзажами, но и цветочными. Здесь простирается самая большая плантация дамасской розы. В разгар лета в селе Кобуска Ноуа цветет лаванда.

Сиреневые облака

Кто не мечтал оказаться во французском Провансе и увидеть своими глазами сиреневые и пушистые лавандовые поля? Для того, чтобы окунуться в эту красоту, не обязательно ехать за тысячи километров. Всего в часе езды от Кишинева на 80 гектаров простирается лавандовое поле. Прекрасные виды манят туристов и проезжающих мимо путников. Ежегодно в разгар лета здесь устраивают фотосессии.

«Фотографии получаются необычными. Каждый год есть заявки на фотосессии, за этот месяц сфотографировал уже несколько пар. Успеть сделать фотосессию в лаванде — это уже традиция», — рассказывает фотограф Стас Кощук.

Вход на лавандовое поле платный — 3 доллара. Время пребывания не ограничено. На прощание каждый получает букетик лаванды. С бутылочкой красного вина, сиреневым букетом и массой впечатлений возвращаемся домой. Вот такое ароматное завершение экскурсии по живописному району Новые Анены.

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