Бритни Спирс вспомнила свой поцелуй с Мадонной

Бритни Спирс и Мадонна 36-летняя поп-принцесса Бритни Спирс на днях выступила в концертном зале Radio City Music Hall в Нью-Йорке. Во время шоу звезда неожиданно вспомнила премию MTV Video Music Awards 2003, на которой она слилась в страстном поцелуе с Мадонной. Выйдя на сцену в черном блестящем боди с вырезами, исполнительница хита Oops … I Did It Again сказала: Это мой любимый город — Большое яблоко! Как вы, ребята, как дела? В последний раз, когда я стояла на этой сцене, я поцеловала девушку. Ее звали Мадонна! Еще в 2003 году Бритни Спирс и Мадонна вместе с Кристиной Агилерой удивили зрителей MTV VMA эпическим исполнением песен Like the Virgin и Hollywood. В середине своего номера Мадонна одарила поцелуем певиц на глазах у тысяч поклонников в зале (среди них был и ошарашенный увиденным бывший бойфренд Спирс Джастин Тимберлейк ).

Несмотря на то что с того момента минуло 15 лет, этот поцелуй до сих пор занимает первые места в разнообразных рейтингах лучших поцелуев.

Бритни Спирс и Мадонна

Поп-дива подписала двухлетний контракт на гастрольное турне по родной Америке с программой Piece of Me («Часть меня») и теперь выполняет обязательства, чуть ли не каждый день радуя поклонников эмоциональным часовым шоу.

Бритни Спирс, Мадонна, Кристина Агилера