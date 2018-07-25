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«Мания развития» начнется в Нефтеюганске
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«Мания развития» начнется в Нефтеюганске 

АиФ Югра 16 часов назад
Фото: АиФ Югра
В Нефтеюганске с 29 июля по 7 августа пройдет лидерская смена «Мания развития». Палаточный лагерь могут посетить дети и подростки в возрасте 12-17 лет.
«Мания развития» — это возможность для подростков за 10 дней погрузиться в интенсивную «нетворкинговую» среду, ориентированную на совместную проектную деятельность, — сообщает Пресс-служба АУ «Региональный молодежный центр».
Программа составлена таким образом, чтобы воспитать в ребятах за короткое время качества успешного лидера. Каждый участник станет увереннее в себе и своих силах, благодаря комфортной атмосфере, получит возможность проявить себя и обзавестись новыми друзьями. Отметим, что участие для ребят абсолютно бесплатное.
Заявление для участия направляются в адрес автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Региональный молодежный центр» по адресу: г. Нефтеюганск, ул, Ленина 18, строение 5 (Новый аэропорт), ответственное лицо: Камиссарова Татьяна Александровна ведущий специалист отдела организации, сопровождения и реализации детского отдыха автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Региональный молодежный центр», контактный телефон: +8 (982) 537-41-96, e-mail: letohmao@mail.ru
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