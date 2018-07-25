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Команда проекта «Малое кино-большое будущее» встретится с детьми в лагере
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Команда проекта «Малое кино-большое будущее» встретится с детьми в лагере 

АиФ 16 часов назад
Команда проекта «Малое кино — большое будущее» 27 июля в 14.00 встретится с ребятами из Аткарского, Саратовского, Энгельсского и других районов области, которые проводят летние каникулы в детском оздоровительном лагере «Орленок» Марксовского района.
Ребятам покажут киноработы, которые участвуют в «Киновертикали-2017», а также дадут практические советы по созданию фильмов от профессиональных саратовских кинематографистов — Любови Буриной и Юрия Попова.
Полезные рекомендации получат и волонтеры направления «КиноПрактика», которые принимают активное участие во всех выездных мероприятиях образовательной программы проекта «Малое кино — большое будущее». В результате у студентов кафедры социальных коммуникаций СГУ имени Н. Г. Чернышевского будет возможность снять свой короткометражный фильм «Хроники „Киновертикали“.
Более подробно с программой мероприятий „На крыльях саратовской „Киновертикали“ можно познакомиться на сайте www.sarkvc.ru.
Подробную информацию о проведении мероприятий „На крыльях саратовской „Киновертикали“ можно получить по телефонам: (8452) 62-02-10, 62-02-11.
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