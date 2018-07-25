На фестивале Park Live пройдет презентация технологических стартапов

В рамках музыкального фестиваля Park Live в этом году пройдет презентация технологических стартапов Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). В зоне технологий Born to be ФРИИ состоятся демонстрации новых технологических разработок, а также будут организованы встречи с IT-предпринимателями.

На фестивале будут установлены, например, профессиональный 3D сканер для сверхбыстрой оцифровки людей Texel Portal, который за 30 секунд Portal сканирует человека в полный рост и генерирует 3D модель в реальном времени, симулятор космического корабля «Союз», упрощенной версии профессионального тренажера для подготовки космонавтов, а также человекоподобный робот Promobot.

Зона технологий будут работать в дни фестиваля 27-29 июля.