На фестивале Park Live пройдет презентация технологических стартапов 

В рамках музыкального фестиваля Park Live в этом году пройдет презентация технологических стартапов Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ). В зоне технологий Born to be ФРИИ состоятся демонстрации новых технологических разработок, а также будут организованы встречи с IT-предпринимателями.
На фестивале будут установлены, например, профессиональный 3D сканер для сверхбыстрой оцифровки людей Texel Portal, который за 30 секунд Portal сканирует человека в полный рост и генерирует 3D модель в реальном времени, симулятор космического корабля «Союз», упрощенной версии профессионального тренажера для подготовки космонавтов, а также человекоподобный робот Promobot.
Зона технологий будут работать в дни фестиваля 27-29 июля.
Park Live — ежегодный международный музыкальный фестиваль, проходящий в Москве c 2013 г. В разное время фестиваля хэдлайнерами становились Limp Bizkit, The Killers, Pendulum, Земфира, Мэрлин Мэнсон, The Prodigy, Deftones, Muse, Red Hot Chili Peppers и Лана Дель Рей. В этом году анонсированы выступления Gorillaz, Massive Attack, Дэвида Гетты и Трикки.