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В парке Черкесска откроют кинотеатр под открытым небом
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В парке Черкесска откроют кинотеатр под открытым небом 

«Это Кавказ» 16 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
Амфитеатр в черкесском парке «Зеленый остров» оборудуют для регулярных показов художественный и мультипликационных фильмов.
«В скором времени будет определена афиша, к составлению которой мы хотим привлечь всех желающих», — сообщила специалист по организации культурно-массовых мероприятий ПКиО «Зеленый остров» Оксана Никитюк. Ее слова передаются на сайте мэрии.
Первый кинопоказ на площадке амфитеатра прошел 9 мая. Тогда, в рамках праздничной программы, горожане увидели картину Карена Шахназарова «Белый тигр». После этого большой экран использовался для трансляций матчей Чемпионата мира по футболу, которые посетили, по данным мэрии, около 5 тысяч человек.
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