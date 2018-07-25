В парке Черкесска откроют кинотеатр под открытым небом

Амфитеатр в черкесском парке «Зеленый остров» оборудуют для регулярных показов художественный и мультипликационных фильмов.

«В скором времени будет определена афиша, к составлению которой мы хотим привлечь всех желающих», — сообщила специалист по организации культурно-массовых мероприятий ПКиО «Зеленый остров» Оксана Никитюк. Ее слова передаются на сайте мэрии.