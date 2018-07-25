В парке Черкесска откроют кинотеатр под открытым небом 

Амфитеатр в черкесском парке «Зеленый остров» оборудуют для регулярных показов художественный и мультипликационных фильмов.
«В скором времени будет определена афиша, к составлению которой мы хотим привлечь всех желающих», — сообщила специалист по организации культурно-массовых мероприятий ПКиО «Зеленый остров» Оксана Никитюк. Ее слова передаются на сайте мэрии.
Первый кинопоказ на площадке амфитеатра прошел 9 мая. Тогда, в рамках праздничной программы, горожане увидели картину Карена Шахназарова «Белый тигр». После этого большой экран использовался для трансляций матчей Чемпионата мира по футболу, которые посетили, по данным мэрии, около 5 тысяч человек.