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Плитку с площади Ленина в Рязани перенесут в Верхний городской сад
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Плитку с площади Ленина в Рязани перенесут в Верхний городской сад
АиФ Рязань
15 часов назад
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Фото:
МедиаРязань
Дорожки Верхнего городского сада вымостят тротуарной плиткой, снятой во время реконструкции площади Ленина, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
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