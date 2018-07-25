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Дмитрий Колдун: Столица достойна песен
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Дмитрий Колдун: Столица достойна песен 

Вечерняя Москва 16 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
В этой рубрике известные москвичи делятся своими наблюдениями, как изменилась столица за последние годы.
Дмитрий Колдун, певец:
Москва была для меня и тяжелой — когда я только переехал, и прекрасной — когда со мной происходили какие-то радостные события. Например, именно здесь я узнал о рождении дочери Алисы.
Столица — это разные краски, эмоции. Но, безусловно, Москва достойна того, чтобы сочинять о ней песни.
У меня, кстати, была такая идея. Даже мелодия уже была, но я никак не мог подобрать слова. Может, если я проживу в этом городе еще лет десять, родится какое-то произведение о нем.
Если говорить о любимых местах, то мне нравится бывать на Чистых прудах, на ВДНХ, на Воробьевых горах. В Москве есть очень много узеньких и очень уютных улочек, названий которых я даже не знаю, но мне нравится по ним гулять и размышлять. Например, неподалеку от храма Христа Спасителя можно попасть на самую короткую в городе улицу под названием Ленивка. Люблю дышать атмосферой старой Москвы.
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