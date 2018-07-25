Дмитрий Колдун: Столица достойна песен

В этой рубрике известные москвичи делятся своими наблюдениями, как изменилась столица за последние годы.

Москва была для меня и тяжелой — когда я только переехал, и прекрасной — когда со мной происходили какие-то радостные события. Например, именно здесь я узнал о рождении дочери Алисы.

Столица — это разные краски, эмоции. Но, безусловно, Москва достойна того, чтобы сочинять о ней песни.

У меня, кстати, была такая идея. Даже мелодия уже была, но я никак не мог подобрать слова. Может, если я проживу в этом городе еще лет десять, родится какое-то произведение о нем.