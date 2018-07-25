Известная всей стране рыжая домохозяйка из Нижнего Новгорода принимает поздравления с рогами

— В детстве я мечтала о том, чтобы поскорее наступил мой День Рождения, и я стала взрослой. В юношестве тоже очень его ждала, поскольку мой день всегда был поводом собрать друзей и провести незабываемый праздник! С взрослением та же история… Сегодня практически ничего не изменилось… Я, по-прежнему, с нетерпением жду свой День Рождения, обожаю проводить его в кругу весёлой компании друзей и близких. Но… Лишь время хочется остановить. Уже достаточно взрослая…хватит! Хотя, что я говорю. Главное, ведь не цифра, не так ли!? Разве у женщин вообще есть возраст? — поделилась своими эмоциями сегодня актриса.

Отметить свой праздник Наталья приехала в Нижний Новгород.

— У меня сегодня самый лучший День Рождения! Я в родном Нижнем Новгороде, с любимыми людьми, гуляю по улицам и излучаю счастье! Что может быть лучше? А лучше уже и не надо! — написала Наталья.

А еще Наталья выбрала довольно эксцентричный наряд для праздника — рога.

— Как вам такая именинница? — спросила она у своих подписчиков. — Думаю, сегодня можно и с рогами походить!

Поклонники сегодня засыпали любимую актрису комплиментами и поздравлениями.

— С днем рожденья. Пусть этот год принесёт приятных сюрпризов! — написала lada.fier.

— Самую невероятную, самую жизнеутверждающую, самую любимую актрису, наполнившую мир неиссякаемой энергией счастья и тепла с днём рождения! Вы с годами только молодеете, а цифра в паспорте — ерунда для бюрократов, — поздравила julia_metall.

— Сапфировый ангел с изумрудными глазами! — сделала комплимент chetin_83.

— Красота, ум и талант виден во всём за что бы не бралась эта роскошная молодая женщина: будь то роли в кино, режиссерские работы, песни, картины. Это только то, что я знаю о тебе моя дорогая. Ты невероятная! Будь и дальше такой же увлечённо-жадной до жизни! — добавила gulkina_natalia.

Несмотря на то, что у Натальи Бочкаревой достаточно длинный послужной список в театре и в кино, все помнят ее, как веселую рыжеволосую Дашу Букину из сериала «Счастливы вместе». Актриса и сама часто вспоминает об этой своей роли.

— Друзья, а давайте сделаем сегодняшний вечер позитивным и вспомним самые яркие шутки из нашего любимого сериала «Счастливы Вместе». Я, например, всегда с улыбкой вспоминаю, как говорила: «Надо есть конфеты во время любимого сериала! Переживания за героев сжигают все калории! А если там еще по сюжету будут близнецы, разлученные в детстве, или кома, ты вообще даже похудеешь!» — обратилась Наталья к поклонникам в Instagram.

Многие тут же стали вспоминать цитаты и признаваться, что и сейчас с удовольствием пересматривают сериал, съемки которого закончились еще 2013 году (начались с 2006, вышло 6 сезонов).