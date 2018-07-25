А в глазах — старый Воронеж. Какие тайны хранит довоенный город

Неожиданные сюрпризы преподносит порою судьба. До Великой Отечественной войны ученицей младших классов Маргарита Спиридонова танцевала и читала стихи в здании, которое потом взорвут фашисты, а 13 июня 1942 года в числе победителей олимпиады чудом не оказалась в Саду пионеров, где от вражеской бомбы погибло более 300 детей.

Теперь о тех годах 87-летней женщине напоминают старинные фотографии, которые как самое ценное сберегла её семья.

Крокодил напротив Никитина

Сейчас Маргарита Спиридонова проживает в «сталинке» по ул. Феоктистова, рядом с парком «Орлёнок», который в 40-х годах по старинке называли кадетским плацем. Маргарита часто бегала по его аллейкам, украшенным с обеих сторон кустарниками жёлтой акации. Ещё одно яркое воспоминание — в Кольцовском сквере стоял тогда памятник поэту Никитину, он располагался спиной к диковинному фонтану в форме крокодила.

Но особенно маленькой Маргарите нравился Центральный парк культуры и отдыха, или Ботаник, как его тогда называли. Они вместе с отцом каждое воскресенье катались там на многочисленных аттракционах и на чёртовом колесе. А в будни немало времени школьница проводила в детском саду МВД, где работала заведующей её мама. Детсад располагался на ул. Кольцовской, напротив не дожившего до наших дней польского костёла.

— Прихожу как-то к маме из школы, сажусь делать уроки, и тут телефонный звонок. Я снимаю трубку и важно говорю: «Вас слушает дочка заведующей детского сада». Мама услышала и отлупила меня, — с улыбкой вспоминает Маргарита Михайловна.

Центром города тогда считался район «Утюжка». Рядом с ним, по ул. Карла Маркса, располагалась немецкая аптека с огромными стеклянными шарами, заполненными разноцветной жидкостью, тут же были кондитерская и летнее кафе с открытой площадкой и зонтиками. Как-то до войны в Воронеж приезжала актриса Любовь Орлова с режиссёром Григорием Александровым . Многие, как и Маргарита, видели актрису, когда она заходила в кондитерскую, и рассмотрели её — она была одета как в фильме «Светлый путь», который только что вышел на экраны.

Спешили всё восстановить

— В 1941 году в Народном доме я танцевала кабардинку и читала «Пуговку» Долматовского — вот фото с портретами Будённого и Ворошилова на заднем плане, — показывает Маргарита Михайловна. — Жили мы тогда у Заставы, добиралась на занятия я на трамвае, который ходил по Плехановской. А в здании Дома культуры, где сейчас Дом молодёжи, проводились городские олимпиады. Помню мраморную лестницу, большие высокие окна и огромные залы. А после того, как получила первую премию, я записалась в кружок художественного чтения во Дворце пионеров близ Петровского сквера. И выступала перед бойцами в госпитале, что был напротив больницы № 2.

А 13 июня 1942 года лучших учеников и победителей олимпиад, таких как Маргарита, пригласили в городской сад Пионеров на праздник, где произошла трагедия — сад разбомбили фашистские лётчики, погибло более 300 детей. Маргарита Михайловна чудом не оказалась на «чёрном» празднике.

— Когда только начались бомбёжки Воронежа и ночью выли сирены воздушной тревоги, меня от страха так начинало трясти, что стучали зубы, — вспоминает женщина. — И вот, когда к нам приехала родственница, мама отправила меня с ней за село Грязи — тогда это была Воронежская область. Сама же мама уходила из Воронежа пешком, когда он уже горел…

Маргарита вновь вернулась в родной город только летом 1943-го, когда закончила 4-й класс.

— Мы поднимались по Петровскому скверу, и я, увидев большое и красивое здание ЮВЖД, воскликнула: «Ой, целый Воронеж!» А водитель огорчил меня: «Это только стены, внутри всё выгорело!» Развалины тогда все огородили. А какая была чистота! Много цветов на газонах — петунии, бархатцы… Люди стремились вернуть первозданную красоту, хотя очень часто то в одной, то в другой части города продолжали взрываться мины. Летом 1943 года при разминировании погибло столько ребят!

Родной дом семьи Никитиных (девичья фамилия Спиридоновой. — Ред.) сгорел, и они, как и другие возвращавшиеся люди, заняли уцелевший — по ул. Никитинской. А в доме напротив дома-музея Никитина мама Маргариты организовала детский сад.

— Рядом с музеем была огромная воронка от бомбы, — рассказывает Спиридонова. — Как-то в ней я нашла старинную книжку, как она сохранилась! А один из детей детсада однажды залез за пианино и обнаружил там капсюль. Начал колотить по нему, он взорвался, а осколок попал в живот. Мама ночью на руках потащила ребёнка в больницу, благо — всё обошлось. А ещё в конце войны мы купались в реке у Чернавского моста — тогда было сильное течение, и по реке сплавляли лес. Мы бегали по брёвнам, которые то и дело выскальзывали из-под ног. Столько людей тогда утонуло в воронках от бомб!

По фото не узнать

— Когда я прочла вашу статью «Город, который мы потеряли» (см. « Аргументы и факты » № 23 от 06.06.2018), то очень обрадовалась, — признаётся Маргарита Михайловна. — Мне удалось узнать о судьбе зданий моего детства. Дело в том, что я часто подходила к «Пентагону» по пр. Революции, 8 (так здание военного ведомства прозвали в народе из-за его формы) — вроде то же самое место, но строение, в котором до войны я участвовала в олимпиадах, не узнавала. Оказывается, прежний Народный дом в войну выгорел от бомбы, и его разобрали. Сейчас там находится спортивная площадка для военнослужащих. И ещё вы — первые, кто правильно написал о том, где до войны стоял Дом пионеров — на территории современного технологического института, а не на Карла Маркса , куда его в 1943 году перевели в довоенное помещение детского сада.

Собеседница добавляет, что нынешний Дом культуры, который многие знают как Дом офицеров, восстанавливали пленные немцы. После войны там стояли огромные напольные немецкие часы, картины и мебель из Германии. Школьники любили там бывать на танцевальных вечерах. А потом стало опасно заходить в здание — потолок начал обваливаться.

Кинотеатр «Спартак» был разрушен, но в одном из залов по вечерам прямо под открытым небом показывали трофейные американские фильмы. «Утюжок» тоже выгорел за исключением одного маленького подъезда — там открыли кафе с невероятно вкусным мороженым.

Понемногу стали расти окраины города, а вот в центре ещё хватало руин. Например, на месте взорванного здания обкома долго оставались чёрные мраморные колоны — развалины продолжали разминировать. Потом на этом месте выстроили Никитинскую библиотеку. Было взорвано здание университета, где располагался кадетский корпус. Ещё долго напоминала об обороне города уцелевшая часть довоенного железнодорожного вокзала.

Маргарита Михайловна считает, что Воронеж с годами, к сожалению, не становится красивее. Его уродуют высотные коммерческие здания, особенно на проспекте Революции. А вот старинные дома родного города, которые мы потеряли, ей продолжают сниться. И это неудивительно, ведь с ними связана лучшая часть жизни каждого человека — детство.