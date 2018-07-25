12 любимых мест отдыха Меган Маркл (и что она там делает)

До замужества с принцем Гарри Меган Маркл вела два блога: сайт The Tig и Инстаграм-аккаунт. Благодаря этим интернет-дневникам экс-актриса показывала и рассказывала, какие локации для отдыха она выбирает и что там делать любителям открывать новые места. Перед свадьбой Маркл удалила свои блоги, но (спасибо великий интернет!) фотографии и информация осталась. OK-MAGAZINE.RU собрал топ 12 любимых мест отдыха герцогини Сассекской.

Меган Маркл

Будапешт, Венгрия

В своем путеводителе по городам Меган описала Будапешт как «один из самых ошеломляющих своими видами городов». Она также вспоминала о утренних пробежках вдоль Дуная и десертах из популярнейшей кондитерской Ruszwurm.

Бруклин, Нью-Йорк

Раньше Меган часто приезжала в Нью-Йорк на Недели моды, поэтому и советов у неё было много. К примеру, она считает, что в Бруклине нужно много есть и пить, потому что там всё очень вкусное.

Меган Маркл

Стамбул, Турция

После двух суток в Стамбуле актриса порекомендовала к посещению Гранд-базар (если надо купить ковер) и ресторан Kiya (если хотите морепродуктов).

Мадрид, Испания

Меган была в Мадриде с друзьями в 2016 году. Там она купила билет в художественный музей Прадо, объелась испанских тапас (это фактически любая закуска, которую подают в барах Испании) и много танцевала на улицах.

Позитано, Италия

В 2016 году Меган отдыхала на берегу Амальфитанского побережья в отеле La Sirenuse, который представляет собой роскошный темно-красный дворец 18-го века.

Милан, Италия

В своем гиде она говорила, что в Милане вкусная паста ручной работы с соусом болоньезе. Маркл также рекомендовала ресторан Монтальчино и район Брера для фанатов искусства.

«Мы с лучшей подругой флиртовали с парнями во время прогулки по стране, которая идеальна для весенних каникул… Мороженое с нутеллой, стекающее по подбородку, — это ли не совершенство».

Тулум, Мексика

Меган — известный фанатик уходовых средств для кожи. В Тулуме ей понравился уход в Mayan Clay Spa. Из достопримечательностей — руины Чичен-Ица.

Мальта

Свое путешествие по Мальте, откуда родом её бабушка, Меган назвала «самой захватывающей поездкой в самое замечательное место». Для рая с морепродуктами отправляйтесь на остров Гоцо (является территорией государства Мальта).

Исландия

Очевидно, что Исландия отличается по климату от других любимых мест отдыха, о которых рассказывала Меган. Но она полюбила это государство, о чем и поведала фолловерам.

«В ближайшее время нужно повторить эту поездку».

Гидра, Греция

Ещё одна локация, которую выбрала Меган, будучи без отношений, находится в двух часах езды на пароме от Афин — остров Гидра. Передвигаться по острову можно двумя способами: на велосипеде или на осле. Больше, как написала герцогиня, развлечений там нет.

Негрил, Ямайка

Поездка в Негрил была настолько восхитительна, что звезда «Форс-мажоров» редко брала в руки телефон, чтобы рассказать об этом райском местечке. Но несколько локаций она всё же порекомендовала — это отель Rockhouse Hotel и бар Pressley.

Дублин, Ирландия