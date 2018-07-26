Группа Casual об отказ групп от «Нашествия»: Глупость, а не идеология!

Лидер группы Casual Алексей Яшин назвал отказ некоторых групп и исполнителей от участия в «Нашествии» эгоизмом. По его мнению, не ехать на фестиваль, где ждут тысячи поклонников, неразумно.

В интервью News.ru Яшин отметил, что в этом отказе нет никакой идеологии. «Мы за мир и поэтому в армию не пошли, или что? Или мамка отмазала типа по „дурке“? За мир — это когда ты просвещаешь народ о религиозных и расовых различиях и они перестают ксенофобить по этому поводу. За мир — это когда ты пытаешься всунуться в гнилое правительство и там менять, а если не можешь менять там, то меняешь здесь, помогая людям. А не вот это типа мы за мир, поэтому петь не будем. А кому от этого легче стало?» — заявил Яшин.

Он признался, что выступает на «Нашествии» пять лет подряд, и каждый раз возникают какие-то спорные моменты, но их удается решать ради поклонников, для которых фестиваль один из немногих шансов услышать любимых музыкантов.

По мнению Яшина, именно сильное государство и сильная армия и дают возможность заниматься музыкой, жить в свободной стране и чувствовать, что у нас сильный тыл.