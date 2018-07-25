Ещё
На Зубовском бульваре открылась фотовыставка о ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

На Зубовском бульваре открылась фотовыставка о ЧМ-2018 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. «Лучший в истории!» — интерактивная фотовыставка под таким названием открылась в среду перед зданием информационного агентства МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре.
rightВ экспозиции представлены 18 снимков, сделанных на матчах чемпионата мира по футболу — 2018. Они были отобраны из примерно 40 тысяч фотографий, которые сняли 38 спецкоров агентства во всех 11 городах, где проходили матчи первенства.
Создатели выставки использовали технологию дополненной реальности, дающую возможность получить подробную информацию о каждом снимке и связанных с ним событиях с помощью специального мобильного приложения Artefact. Его можно бесплатно скачать из App Store и Google Play.
"У нашего агентства богатые традиции спортивной фотографии: наши мастера начиная с 1960-х годов неоднократно становились в этой категории победителями престижнейшего международного конкурса World Press Photo. Атмосфера спортивного праздника, которым стал чемпионат мира, подействовала на наших корреспондентов вдохновляюще, придала им дополнительные эмоции. На выставке знаковые снимки обретут современный формат дополненной реальности, в котором уникальный фотоконтент находит выражение в новых высоких технологиях", — отметил директор Объединенной дирекции фотоинформации МИА «Россия сегодня» Александр Штоль.
Фотовыставка «Лучший в истории!» перед зданием информационного агентства МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре
Выставка «Лучший в истории!» продлится до конца августа.
Фотослужба МИА «Россия сегодня»
rightФотослужба МИА «Россия сегодня» поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска «Блиц» позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.
Фотослужба МИА «Россия сегодня» была фотохост-агентством чемпионата мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийских и Паралимпийских зимних игр — 2014 в Сочи.
Фотокорреспонденты МИА «Россия сегодня» — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии World Press Photo, The Best of Photojournalism, Professional Photographer of the Year и многих других.
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео "Блеф не удался": эксперт о выборе Анкары не в пользу США В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей15
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Дьявольски сексуальные кинозлодейки2
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках14
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение