На Зубовском бульваре открылась фотовыставка о ЧМ-2018

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости . «Лучший в истории!» — интерактивная фотовыставка под таким названием открылась в среду перед зданием информационного агентства МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре.

rightВ экспозиции представлены 18 снимков, сделанных на матчах чемпионата мира по футболу — 2018. Они были отобраны из примерно 40 тысяч фотографий, которые сняли 38 спецкоров агентства во всех 11 городах, где проходили матчи первенства.

Создатели выставки использовали технологию дополненной реальности, дающую возможность получить подробную информацию о каждом снимке и связанных с ним событиях с помощью специального мобильного приложения Artefact. Его можно бесплатно скачать из App Store и Google Play.

"У нашего агентства богатые традиции спортивной фотографии: наши мастера начиная с 1960-х годов неоднократно становились в этой категории победителями престижнейшего международного конкурса World Press Photo. Атмосфера спортивного праздника, которым стал чемпионат мира, подействовала на наших корреспондентов вдохновляюще, придала им дополнительные эмоции. На выставке знаковые снимки обретут современный формат дополненной реальности, в котором уникальный фотоконтент находит выражение в новых высоких технологиях", — отметил директор Объединенной дирекции фотоинформации МИА «Россия сегодня» Александр Штоль

Фотовыставка «Лучший в истории!» перед зданием информационного агентства МИА «Россия сегодня» на Зубовском бульваре

Выставка «Лучший в истории!» продлится до конца августа.

Фотослужба МИА «Россия сегодня»

rightФотослужба МИА «Россия сегодня» поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска «Блиц» позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Фотослужба МИА «Россия сегодня» была фотохост-агентством чемпионата мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийских и Паралимпийских зимних игр — 2014 в Сочи.

Фотокорреспонденты МИА «Россия сегодня» — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии World Press Photo, The Best of Photojournalism, Professional Photographer of the Year и многих других.