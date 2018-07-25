Как выбрать и пришить шторную ленту: мастер-класс + видео

Что такое шторная лента и зачем она нужна?

Фото: derbybraid.co.uk Шторная лента — специальная тесьма, значительно облегчающая процесс шитья штор и создания на них красивой равномерной драпировки. По всей длине ленты протянуты несколько шнуров — именно они позволяют закладывать на шторах складки и делать драпировку. Также лента имеет специальную полоску, в которой сделаны отверстия для продевания крючков, чтобы повесить готовую штору. Ленту пришивают к готовой шторе с изнанки сверху.

Какие бывают шторные ленты? Как выбрать нужную?

Шторные ленты отличаются по нескольким параметрам.

1. Ширина

Ширина лент — от 1,5 до 10 см.

Узкую ленту используют для лёгких штор, широкую — для тяжёлых, например, портьер.

Фото: starcurtaintape.com 2. Прозрачность

Шторная лента бывает полупрозрачная или плотная, белая.

Прозрачную тесьму используют для штор из лёгких полупрозрачных тканей. Белую — для всех остальных.

Фото: integralbook.com Фото: williamgee.co.uk 3. Возможность формирования складок

Шнуры в шторной ленте могут быть продёрнуты равномерно или в определённом «рисунке».

В зависимости от этого лента даёт возможность сделать на шторе простые складки и волны или фигурные.

Фото: cheerycurtains.com 4. Способ крепления

Шторные ленты бывают пришивные и приклеивающиеся.

Второй вариант прикрепляется к ткани с помощью утюга и подходит только для лёгких и недлинных занавесок, так как крепление получается не слишком прочным. Первый вариант — наиболее распространённый и надёжный.

На деле ассортимент шторных лент и эффектов, которых они помогают добиться, довольно широк. Лучший вариант — имея базовые знания, в магазине проконсультироваться с продавцом, рассказав ему о шторах, способе крепления и желаемом результате.

Как выбрать ширину шторы и длину шторной ленты

Фото: gopelling.net Шторная лента пришивается по верхнему краю шторы на всей её ширине. Поэтому длина шторной ленты должна быть равна ширине готовой шторы + около 10 см на подгиб. Так, если у вас же есть готовые шторы, вам легко вычислить нужную длину ленты (если штор/портьер две, не забудьте прибавить по 10 см к длине ленты для каждого полотна).

Если вы только выбираете ширину будущих штор, стоит ориентироваться на ширину вашего карниза (а не окна!) и знать о так называемом коэффициенте сборки. Коэффициент сборки — степень «складчатости», пышности штор. Он зависит от того, какой тип складок для штор вы выбираете. Если это обычная равномерная драпировка, коэффициент, как правило, равен 2. Для фигурных драпировок коэффициент обычно равен 2,5.

Фото: stitched.co.uk Допустим, длина вашего карниза = 2м. Вы хотите сделать одну штору с простой драпировкой.

2м х коэффициент 2 = 4 м (ширина готовой шторы).

4 м + 10 см на подгиб = 410 см (длина шторной ленты).

Как пришить шторную ленту: мастер-класс

Итак, шторы и шторная лента выбраны. Осталось пришить ленту к шторе.

Для этого вам потребуется:

— штора и шторная лента нужной длины;

— булавки;

— большая игла с толстым ушком;

— швейная машина и нитки в цвет ткани шторы.

Последовательность работы:

1. У края шторной ленты вытащите все шнурки, заправьте в ушко большой иглы и закрепите на ленте — это отличный способ избежать зашивания шнурков (а этого нужно избежать).

1. Разложите штору на рабочей поверхности лицевой стороной вниз. Если ваша штора ещё не подшита сверху, подогните её верхний край.

2. Приложите шторную ленту к верхнему краю шторы. Обратите внимание: петельки для крючков должны остаться сверху. Кончик ленты подогните внутрь, как показано на фото, и зафиксируйте булавкой. Если штора уже подшита сверху, просто аккуратно подогните кончик ленты внутрь и зафиксируйте.

3. Приколите всю ленту к верхнему краю шторы. С противоположного конца кончик ленты тоже подверните внутрь (если нужно — перед этим укоротив ленту).

4. Пристрочите ленту к шторе, как показано на фото.

5. Остаётся стянуть шнурки в ленте, вдеть крючки и повесить штору на карниз.

Фото и источник: thehousethatwill.com Как пришить шторную ленту к шторе: ещё один мастер-класс

Этот способ немного отличается от приведённого выше. Он хорошо подходит для пришивания широких лент к шторам из плотных тканей.

Вам потребуется:

— штора и шторная лента;

— булавки;

— швейная машина и нитки в цвет ткани шторы + белые нитки.

Последовательность работы:

1. Разложите штору на рабочей поверхности лицевой стороной вверх.

2. Подвернув кончики шторной ленты, приколите её к верхнему краю шторы на всю длину и зафиксируйте булавками. Обратите внимание: петельки для крючков должны быть сверху, а край ленты должен немного выступать за край ткани шторы.

3. Пристрочите ленту по дальней от края стороне (следите за тем, чтобы не застрочить шнурки, или воспользуйтесь способом их фиксации из мастер-класса выше).

4. Заверните верхний край шторы с лентой внутрь и пристрочите ленту с изнанки.

5. Для прочности проложите ещё одну строчку вдоль посередине шторной ленты.

Наглядно — в видео: