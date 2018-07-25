УрФО: хипстерское счастье, праздник живота и мама с жилкой

Жара! Уральская блогосфера в последние дни будто расплавилась (или испарилась?) на палящем солнце. Но работа не ждет, даже несмотря на такое адское пекло. Вокруг происходит та много интересных событий, о которых обязательно надо рассказать. Желаем нашим читателям в эти дни не переусердствовать с мороженым (и другими средствами охлаждения) и напоминаем о новом выпуске Блоговизора!

Снова поддал жару в эти и без того знойные дни екатеринбуржец zergulio ( Сергей Колясников ). Вот что он в этот раз написал о пенсионной реформе: «Почему Единая Россия яростно ЗА повышение пенсионного возраста. Доходный дом В. А. Вонлярлярского и особняк Фолленвейдера правительство Петербурга времен Валентины Матвиенко отдавало под инвестиционные проекты. Теперь эта недвижимость общей стоимостью более миллиарда рублей оказалась в собственности у Сергея Матвиенко . Все просто. Государство, в котором воруют МИЛЛИАРДАМИ, не миллионами, не сотнями миллионов, а миллиардами — просто физически неспособно нести социальные функции. При такой одновременно массовой и масштабной коррупции не хватит никаких активов. Поэтому теперь приходиться шарить по карманам простых людей, начиная от аниконституционного грабежа под видом повышения пенсионного возраста и заканчивая массовым впариванием гособлигаций (будто мы забыли про кидалово с ГКО и вкладами Сбербанка в 90-е)».

Любопытными статистическими данными на днях поделился kirill_potapov ( Кирилл Потапов ) из Екатеринбурга: «В России стало меньше бедных. В 2016 году абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляло 19,5 млн человек, по итогам 2017 года оно уменьшилось до 19,3 млн человек (13,2% населения РФ). Отмечается, что в 2012 году каждый десятый житель России (10,7%) относился к категории людей с низкими доходами, пишут »Известия» . В следующие три года этот показатель возрастал, а в 2015-2016 году составлял 13,35%. В докладе Минтруда также подтверждается эта тенденция. В документе уменьшение количества людей с доходами ниже прожиточного минимума связывают с государственной помощью на основе социального контракта. Федеральные и региональные ведомства содействуют людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в поиске работы, получении первого или дополнительного профессионального образования, открытии своего дела или ведении подсобного хозяйства. В первую очередь соцконтракты заключали с малообеспеченными семьями, где есть дети. А вы говорите, что мы все стали хуже жить… А еще можно помогать нуждающимся самим. Каждый из нас может сделать что-то доброе для другого человека и тогда мир станет лучше. Согласны?»

На днях Кирилл Потапов побывал на музыкальном фестивале «Усадьба Jazz» в своем городе. О своих впечатлениях он рассказал подписчикам: «В субботу прошел один самых главных джазовых фестивалей в Екатеринбурге. Да что там в Екатеринбурге, во всей России. Усадьба Jazz— это музыкальный опен-эйр в России, который проходит в нескольких крупных городах, где одновременно в один день выступают музыкальные группы. Окунемся немного в атмосферу фестиваля. Для вас я приготовил небольшой фотоотчет. Каждый год в окружении замечательной архитектуры русских усадеб и замков на фестивале встречаются самые разные творческие люди: художники, дизайнеры, рестораторы, поэты и многие другие. В Екатеринбурге Усадьба Jazz проходил в красивом Харитоновском парке, почти в самом центре города. Фестиваль занял свое место и в международном календаре фестивалей, став уникальной визитной карточкой России в мировой культурной жизни. На мероприятии выступили такие группы, как: АукцЫон, Brutt, Secret Atelier, Сансара, Daraa Tribes и многие другие. Не думал, что в нашем городе найдется СТОЛЬКО любителей джазовой музыки. Мне показалось, что место для главной сцены организаторы выбрали не совсем удачно. Узкий подход у сцены не вмещал всех желающих посмотреть на выступления любимых артистов. Каждый устраивался так, как ему было удобно. Пройдем на другую, уже музыкальную площадку. Здесь уже выступают чуть менее известные группы. Это шанс для них, чтобы привлечь к себе внимание и влюбить в себя окружающих. Насладиться музыкой и песнями здесь мог каждый. Ближе к вечеру народу становилось все больше и больше. На память можно было прикупить множество сувенирной продукции. Можно было станцевать, привести свою прическу в порядок. А кто-то изучал игру на экзотических духовых инструментах. Родителям с детьми здесь тоже было чем заняться. Немало было локаций для самых маленьких. Дети могли рисовать на воде или научиться лепить из глины. На мероприятии было еще множество зон, организованных спонсорами фестиваля. Запомнилась локация, которую придумал Мегафон. Отдаю им первое место среди всех организаторских площадок! Не заглянуть в гости к Мегафон было невозможно. Во-первых, у меня неожиданно разрядился телефон; во-вторых, ребята из Мегафон разыгрывали кучу подарков, а еще здесь можно было сделать 3D — анимацию. А вот это лайфхак, друзья. Делюсь с вами бизнес — идеей. Вы можете неплохо заработать, продавая на подобных мероприятиях супер экологические стаканчики по 100 рублей. Если быть точнее, то, кажется, 100 рублей стоит аренда стакана. Вы просто ходите с ним по фестивалю, покупаете напитки, но просите их наливать в „свой“ стакан. Не совсем понял данную фишку, но желающих приобрести такой „модный“ стакан было море. Народ всё прибавлялся, и по дорожкам парка уже было тесно ходить. Не сказать, что я сильно разбираюсь в музыке, но джаз меня реально зацепил. Тем более можно было услышать его вживую. Я, как и многие гости фестивали, остались в полном восторге от профессиональной игры музыкантов и потрясающего исполнения вокалистов! Все были зачарованы звучащими мелодиями и песнями, от лирических композиций порой накатывались слезы, а при звуках веселых произведений хотелось танцевать! Джаз он…он такой, как девушка на фото…»

Не так давно челябинец с ником vedmed1969 посетил хипстерский фестиваль #всепросто, и выложил целый фотоотчет с мероприятия: «Как и обещал, отпишу, чем же торговали на хипстерском фестивале #всёпросто, который мы посетили в это воскресенье. Сразу скажу, на настоящей Бажовке цены, пожалуй, пониже будут. Но там не так креативно — понимать надо! Увидел товары от фирмы „Инпро“ в духе уральского шовинизма (в хорошем смысле этого слова). Недёшево — листочек стикеров, например, стоит 170 рублей. Рядом торгуют скульптурным мороженым. Резиденты кластера Svoboda2 делают из бетона мааааленькие цветочные горшочки и в них сажают кактусы и прочие мхи. Очень понравился вот этот черный ночник, такой патриотичный. Продавался по спеццене, всего за 2500 (а так — 3500). Вы бы купили?»

Если вы тоже не прочь посетить какое-нибудь интересное мероприятие в Уральской столице, то специально для вас kirill_potapov в своем блоге анонсировал одно из таких событий, которое состоится на этих выходных: «Недоедаешь? Плохо кормит жена? Надоело однообразное питание? Тогда этот супер сытный фестиваль еды для тебя! Уже в эту субботу и воскресенье в ЦПКиО им. Маяковского пройдет очередной гастрономический фестиваль „О, да! Еда!“. Что ты сможешь увидеть и чем можешь полакомиться на фестивале? На фестивале будут представлены десятки ресторанов и кафе Екатеринбурга, также ведущие фуд-блогеры, эксперты в области фуд-образования и современного искусства, именитые бренды и начинающие бизнесмены. Каждый гость откроет для себя что-то новое и сможет окунуться в атмосферу отдыха. Если ты любишь экзотические блюда, то ты сможешь попробовать паровые китайские булочки Бао с начинками из краба, хрустящего цыпленка и утки по-пекински, а также тофу с овощами. Гостям фестиваля удастся попробовать брезаолу, чоризо, колбаски собственного приготовления, сэндвичи с морепродуктами и многое другое. Ценителям мяса представят альтернативные стейки из нижней подреберной части бычка и диафрагмы, вяленое мясо утки, индейки, крабовые хот-доги и бургеры. Гурманов многонациональной кухни будут ждать чебуреки с сыром и зеленью, с говядиной, курицей и грибами, ветчиной и сыром, а также вьетнамский суп — Фо Бо. Алтайский мед, ароматные масла, ореховая паста, вяленые помидоры, гранола, сухофрукты и сыры из Башкирии. На фестивале будут представлены разного рода дегустации, где модно будет абсолютно бесплатно попробовать разную продукцию. А для маленьких гостей фестиваля пройдет захватывающее научное Азот-крио-шоу с жидким азотом, где детям откроют секреты приготовления облаков и льда, научной воздушной газировки и крио-мороженого, также детки смогут приготовить разноцветную пасту и поучаствовать в кулинарных мастер-классах. В общем, будет сытно, обжорно, интересно и весело! Приходите, друзья! Встретимся там».

А екатеринбуржец zheka_ural не так давно поделился интересной историей из своей жизни: «Есть у нас в группе одна мама-декретчица с жилками продажника. Сначала она привозила дочь каждую неделю на разных новеньких колясках. Мы только начинали вливаться в группу и я не понимал, что происходит, откуда у ней такой коляскопарк. Сейчас уже в курсе. Приводит ребенка часто в новом с какой-нибудь игрушкой-новинкой. Или забирает, приходя с игрушкой и демонстративно в нее играет, пока дети на прогулке и ждут своих родителей. Этакая демонстрация, магазин на выезде, открытая полка. И уже все знают, что на этом ребенке или во что он играет — это можно купить. Многие берут, даже из других групп. А есть и недовольные, мол соблазняет своими демонстрациями и часто вызывает истерику у детей в стиле „хочутожетакую“».

Приятного вам чтения — и пусть вас окружают только любимые мелодии!