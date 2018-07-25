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Тизер «Первых», нового сериала от создателя «Карточного домика»
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Тизер «Первых», нового сериала от создателя «Карточного домика» 

Ivi.ru 15 часов назад
Потоковый сервис Hulu представил тизер научно-фантастического сериала «Первые» — красивый и с Шоном Пенном. Драма будет рассказывать о первой в истории человечества миссии на Марс, случившейся в недалеком будущем. В центре сюжета окажутся не только астронавты, но и их близкие, а ещё оставшаяся на Земле команда, отвечающая за безопасность проекта.
Кроме дважды лауреата премии «Оскар» Шона Пенна, в сериале снимаются Наташа МакЭлхоун, Джеймс Рэнсон, Одед Фер, Лиза Гэй Хэмилтон, Ханна Уэр и многие другие.
Сценарист и исполнительный продюсер проекта — Бо Уиллимон, создатель «Карточного домика». Он и Шон Пенн — серьезная заявка на «Эмми».
Премьера назначена на 14 сентября.
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