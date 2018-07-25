Noize MC, «Пикник» и «Наив» не откажутся от участия в «Нашествии»

«Во-первых, Минобороны присутствует не в первый раз на этом мероприятии. Во-вторых, там много кто присутствует, и, это, конечно, личное дело каждой группы, влияет ли это на её решение выступать на фестивале или нет. На наше решение это никак не влияет. Мы вообще на эту тему не особо думаем. Мы показываем зрителям какие-то вещи, которые подготовили. И если я категорический противник алкоголя, то я же не могу выступать за того, чтоб ушли с фестиваля все пивные спонсоры, потому что я понимаю, что это экономика фестиваля, которую арендаторы сами для себя решают».

Представитель Noize MC заявила «Говорит Москва», что Иван Алексеев подготовил для открытия фестиваля необычный сет и не собирается отказываться от участия.

«Мы сделали специальную программу с оркестром русских народных инструментов — рэп, рок, фолк, очень необычный сет для открытия этого фестиваля. Никаким образом Минобороны на сцене не брендируется. Когда это всё происходило в открытую с Миноброны, мы никаким образом там не значились, не выступали. В 2,5 км от площадки, возможно, будет некоторая площадка, где каким-то образом это будет. Ну и что теперь. Noize MC выступит на фестивале».