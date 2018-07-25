«НЕО— XXI век» провел спортивные марафоны на велосипедах и самокатах

Спортивные марафоны для детей и подростков прошли в районе Бирюлево Западное 23 и 24 июля.

Редактор газеты «Обозрение. Бирюлево Западное» пообщалась с представителем центра досуга «НЕО— XXI век» Ираидой Востриковой, чтобы узнать, как прошли спортивные встречи. Нам сообщили, что в первый день ребят в возрасте от 7 до 15 лет ждал веломарафон, а во второй — заезд на самокатах. — Заезд проходил по территории всего района по специально выделенным дорожкам, — поделилась Ираида Вострикова. — Это были не соревнования, и нашей целью было не выявить победителя, а привлечь ребят к занятиям спортом и здоровому образу жизни.

Участников заезда было не очень много, и все дети района, которые тоже захотят промчаться по бирюлевсим улицам в следующем марафоне, смогут смело присоединиться к юным спортсменам.

В Южном округе активно поддерживают развитие велоспорта, появляется все больше дорожек и велосипедных прокатов, чтобы жители районов могли с пользой проводить время. Так, на данный момент, в ЮАО есть около десяти специально выделенных полос для велосипедистов.