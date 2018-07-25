Фестиваль-путешествие лаборатории «Человек Мира»

Масштабный фестиваль пройдёт в Санкт-Петербурге, Москве, Владимире и Суздале. Эти российские культурные центры свяжут воедино масштабные перформансы.

Так, на 28 июля в Михайловском саду в Санкт-Петербурге намечена «Симфония труда» — музыкальная многочасовая инсталляция Петра Айду с участием сельских жителей и профессиональных музыкантов. По задумке Андрея Попова , в процессе этого перформанса можно будет проследить развитие человечества от эпохи ручного труда к машинному.

1 августа в московском «Музеоне» состоится масштабный однодневный спектакль-променад «Пробка мира». Автомобили самых разных времен припаркуются возле Третьяковской галереи на Крымском валу, а внутри них разыграют мини-спектакли по мотивам произведений русской культуры, сделают инсталляции.

3 августа, по маршруту Москва — Владимир пройдет поезд «Состав Мира», воплощающий в себе 11 сценических пространств со спектаклями, перфомансами и концертами, музыкальными импровизациями. День завершится показом фильма Андрея Тарковского Андрей Рублев » под открытым небом в Суздале, а наутро состоится массовый сплав на лодках по Нерли.

4 августа на Ильином лугу в Суздале художники распишут лавки по авторским эскизам, создадут огненные скульптуры на реке Каменка и проведут театральные эксперименты в городской среде.

«Наша задача — ответить на вопрос, что значит быть человеком мира сегодня. У нас нет цели, у нас есть путь — и этот путь — к миру, к природе человека. Мы хотим объединить друзей в творческую движущуюся лабораторию, которая создает в пути и на остановках уникальный контент, связанный с историей России, с ее будущим и прошлым, связывая человеческие истории в единое полотно», — говорит Андрей Попов.

Андрей Попов

Организаторы — творческая лаборатория «Человек мира» и творческое объединение «ИГРА3000».