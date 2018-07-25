Шотландская пекарня дала работу людям с судимостью

В интервью «РГ» Мэтт рассказал, что когда-то один из членов его семьи сидел в тюрьме, после чего долго не мог устроиться на работу. Так Мэтту пришла в голову идея открыть пекарню и нанимать туда заключенных. По образованию Мэтт историк — закончил университет Глазго, Кембридж и начал писать докторскую в Оксфорде. Однако спустя какое-то время решил «начать жизнь заново» и помогать людям.

Организовать работу пекарни, где работают заключенные, непросто объясняет мне Мэтт. Некоторых особо опасных заключенных довозят до пекарни под конвоем. Другие — те, кому доверяют больше, — добираются до места работы сами, на автобусе. По словам Мэтта, вопрос доверия в его работе очень важен: заключенные не должны чувствовать себя преступниками.

"Человек с судимостью чаще всего испытывает много вины и стыда за то, что совершил, — признается Мэтт корреспонденту «РГ». — Нужно дать понять, что здесь, в пекарне, он может быть спокоен и не винить себя. Это готовит к жизни после тюрьмы. Мы собираемся, чтобы работать, и между нами нет разницы. Новичкам помогают те, кто работает с нами уже два-три года: печь хлеб просто, нужно только объяснить и показать, как это делается. К тому же, процесс выпечки успокаивает и приносит удовлетворение".

На работу берут не всех заключенных. В пекарне трудились серийные убийцы, наркодилеры, грабители, но «Свобода» принципиально не нанимает насильников. Это объясняется, опять же, безопасностью самих заключенных. По словам Мэтта, другие работники могли причинить им вред.

Некоторые остаются работать в «Свободе» и после того, как выходят из тюрьмы. Но свою цель Мэтт Фаунтен видит не в том, чтобы обучить пекарей, а в том, чтобы дать нынешним узникам работу и подготовить их к возвращению в нормальную жизнь.

"Для любой работы нужны одни и те же навыки. В британском обществе очень много людей, у которых никогда в жизни не было работы, поэтому у них нет даже базовых навыков общения, не говоря уже о чувстве ответственности за выполняемую работу. В «Свободе» мы учим именно этому", — объясняет мой собеседник.

Пекарню нередко называют одной из лучших в Глазго: в самых известных городских ресторанах подают хлеб, выпеченный «Свободой». В будущем Мэтт планирует открыть пекарни и в других городах Великобритании. А уже в следующем году при «Свободе» откроют ресторан. Все с одной целью — предоставить больше рабочих мест для заключенных.