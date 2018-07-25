Москва онлайн покажет, какое кино может изменить качество жизни в городе

26 июля в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» состоится дискуссия по теме «Как показывать кино, чтобы преобразить целый город».

Как рассказать горожанам, киносообществу и туристам о городе с помощью кинофестиваля? Почему на одних мероприятиях случается аншлаг, а другие проходят тихо и с пустыми залами? Продюсеры и организаторы обсудят, как фестивали влияют на жизнь в городе и меняют самих людей.

Смотрите 26 июля трансляцию в 18:30 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.