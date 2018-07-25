Москва онлайн покажет, какое кино может изменить качество жизни в городе 

26 июля в Институте медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» состоится дискуссия по теме «Как показывать кино, чтобы преобразить целый город».
Как рассказать горожанам, киносообществу и туристам о городе с помощью кинофестиваля? Почему на одних мероприятиях случается аншлаг, а другие проходят тихо и с пустыми залами? Продюсеры и организаторы обсудят, как фестивали влияют на жизнь в городе и меняют самих людей.
В дискуссии участие примут: Полина Зуева, продюсер фестивалей «Движение» и «Кинотавр»; Алексей Медведев, программный директор фестиваля «Край света»; Андрей Плахов, кинокритик, член жюри «Кинотавра» и ММКФ, программный директор фестиваля «Зеркало», президент Международной федерации кинопрессы ФИПРЕССИ; Анна Селянина, продюсер проекта «Код города» и кинокомпании «Первое кино».
Смотрите 26 июля трансляцию в 18:30 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.