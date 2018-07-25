Рисовать картины с натуры научат в ДК на Большой Марьинской

Летний интенсив для любителей творчества устроят в авугсте в ДК «Культурный центр» на Большой Марьинской. Участников ждет пятидневный цикл занятий «Рисуем картину маслом с натуры»; он стартует 6 августа.

— Участники научатся натягивать ткань на подрамник и грунтовать ее, наносить на холст линейный рисунок простым карандашом или сразу краской, распределять тени и блики, прорисовывать мелкие детали», — сообщили в ДК.

Возраст участников — от 12 до 80 лет. Время занятий — 12.00 — 15.00. Адрес ДК — ул. Большая Марьинская, д. 15, корп. 2, стр. 2. (иб)