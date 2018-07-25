Ещё
Рисовать картины с натуры научат в ДК на Большой Марьинской
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Рисовать картины с натуры научат в ДК на Большой Марьинской 

Управа Останкинского района 15 часов назад
Фото: Управа Останкинского района
Летний интенсив для любителей творчества устроят в авугсте в ДК «Культурный центр» на Большой Марьинской. Участников ждет пятидневный цикл занятий «Рисуем картину маслом с натуры»; он стартует 6 августа.
— Участники научатся натягивать ткань на подрамник и грунтовать ее, наносить на холст линейный рисунок простым карандашом или сразу краской, распределять тени и блики, прорисовывать мелкие детали», — сообщили в ДК.
Возраст участников — от 12 до 80 лет. Время занятий — 12.00 — 15.00. Адрес ДК — ул. Большая Марьинская, д. 15, корп. 2, стр. 2. (иб)
Управа Останкинского района: последние новости
В СВАО пройдет фестиваль современного искусства ARTICIPANT В одном из парков СВАО проведут бесплатный мастер-класс по робототехнике Как оформить ежемесячные выплаты на родившихся в наступившем году детей, расскажут специалисты центра госуслуг Останкина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые яркие девушки фестивалей15
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Дьявольски сексуальные кинозлодейки2
Почему Удовиченко отказала Высоцкому
Ляпы в советских мультиках14
Видео
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
02:04
Том Фелтон в трейлере нового сериала The Origin
ТВ
10:17
Дьявольски сексуальные кинозлодейки
Кино
10:43
Почему актеры не сыграли в продолжениях фильмов
Кино
04:59
Черные комедии, обделенные вниманием
Кино
10:00
Наши актеры, прорвавшиеся в Голливуд
Кино
02:56
Первая обнаженка в советском кино
Кино
03:39
Когда фильмы помогают найти друзей
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение