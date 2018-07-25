В Кургане детскую площадку-самострой открыл Глава города

Конечно, очень часто курганцам приходится больше надеяться на себя, на свою находчивость и инициативу. Вот и жители микрорайона Восточный столицы Зауралья, устав ждать внимания городских властей, самостоятельно построили детскую площадку около дома № 138 по улице Крутикова.

— Площадка была нужна, как воздух нашему микрорайону, потому что детей очень много. Идея создать её на этом месте появилась давно. Территория была заброшенной. Но жители проявили инициативу и сделали для своих детей место для отдыха и развлечений и отличную игровую зону. Помогали, кто чем мог: кто-то привез колеса, кто-то песок, кто-то смастерил качели, — рассказывает председатель ТОС «Орбита» Ольга Борчанинова.

Насчет бесхозной заброшенной земли — это вопрос к властям города Кургана, как и то, почему целый микрорайон вынужден собирать старые колеса и мастерить из подручных средств детскую площадку, игровые и спортивные снаряды. Интересно, принимавший участие в торжественном открытии площадки Глава города Кургана Сергей Руденко, готов разделить ответственность за эксплуатацию и безопасность самодельных элементов детской площадки? Удивительно, но создание подобных площадок не достижение города, о котором говорит его глава, а признание полной безответственность городской власти, когда у горожан нет больше шансов на изменение городской среды, кроме как самостоя.

Глава города Кургана на открытии детской площадки. Фото с портала kurgan-city.ru Деньги у Администрации города на сладкие призы и мороженное нашлись, как и время на участие в открытии самодельной площадки, а вот на свои полномочия — нет.

Только вчера ИА «Уральский меридиан» рассказывало о реализации программы «Форомирование комфортной городской среды», в ходе которой придомовые территории в Кургане асфальтируются, а игровые и спортивные зоны продолжают «прозябать» в забытьи.

Фото превью с портала kurgan-city.ru