Семинар ведущих российских и итальянских реставраторов открылся в Великом Новгороде

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 25 июля. / ТАСС /. Семинар по актуальным проблемам реставрации фресковой живописи открылся в Великом Новгороде в среду. Его участниками стали ведущие российские и итальянские художники-реставраторы.

"Великий Новгород не случайно избран местом проведения такого знакового семинара, поскольку именно мы храним так называемую «каменную летопись» Древней Руси: фресковая живопись располагается более чем в 30 новгородских памятниках истории культуры, 24 таких объекта хранит Новгородский музей заповедник", — сказала на открытии семинара генеральный директор Новгородского музея-заповедника Наталья Григорьева . Она также напомнила, что в новгородских храмах сохранились росписи выдающегося византийского и русского иконописца XIV-XV вв. Феофана Грека.

Как отметила Григорьева, на семинаре будет представлено 13 докладов, участники мероприятия в том числе познакомятся с работой единственного в России Центра по реставрации монументальной живописи, который работает в Великом Новгороде с 2015 года.

Михаил Пиотровский. "Это совершенная фантастика и нигде, кроме Новгорода, не ведется такая работа, только в Италии. Как это делают, до сих пор остается чудом. Хотя участвуют компьютеры, техника — это все равно чудо и приобщиться к этому чуду мы и приехали", — сказал во вступительном слове директор Эрмитажа

Новгородские специалисты на семинаре представят обзор памятников монументальной живописи Великого Новгорода XII — XIV вв. и расскажут о ходе работ по реставрации живописи в новгородских храмах XII и XIV вв. Доклады зарубежных ученых посвящены основным принципам реставрации настенных росписей уникальных памятников итальянского Возрождения. Помимо научных заседаний, программа семинара предусматривает знакомство с древними памятниками Великого Новгорода и его южных окрестностей. Семинар продлится два дня.