«Простоквашино» станет многосерийным мультсериалом 

«Простоквашино» станет многосерийным мультсериаломСоюзмультфильм планирует выпустить еще 30 серий мультфильма про Простоквашино. Об этом создатели мультсериала рассказали корреспондентам телеканала «Россия Культура».
Пока к просмотру доступны четыре серии обновленного мультфильма. Последнюю серию «Простоквашино» разметили в интернете 10 июля. Создатели мультфильма рассказали, что новые серии вскоре появятся и на телеэкранах.
Напомним, любимых героев озвучивают звезды отечественного кинематографа, такие как Иван Охлобыстин, Игорь Сукачев и Юлия Меньшова.
Ранее, «Нижегородская правда» писала о том, что автор серии историй о приключениях в «Простоквашино», писатель Эдуард Успенский, подал заявления в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Счетную палату в связи с выходом новых серий мультфильма.
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