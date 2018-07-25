«Простоквашино» станет многосерийным мультсериалом

«Простоквашино» станет многосерийным мультсериаломСоюзмультфильм планирует выпустить еще 30 серий мультфильма про Простоквашино. Об этом создатели мультсериала рассказали корреспондентам телеканала «Россия Культура».

Пока к просмотру доступны четыре серии обновленного мультфильма. Последнюю серию «Простоквашино» разметили в интернете 10 июля. Создатели мультфильма рассказали, что новые серии вскоре появятся и на телеэкранах.

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