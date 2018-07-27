Свадебный пир, похороны мухи и бетонный забор: почему нельзя пропустить «Архстояние-2018»

«Архстояние» пройдет с 27 по 29 июля в Никола-Ленивце и будет посвящено теме «Со-Здание». На этот раз фестиваль станет пространством единого трехдневного спектакля, непрерывное расписание которого задаст ритм жизни всему арт-парку. Посетители смогут выбрать: быть им зрителями или соучастниками этого действия.

Редакция портала Москва 24 рассказывает, на какие события фестиваля стоит обратить особое внимание.

"Мы продолжаем исследовать тему Жизненного Пространства, однако в этот раз мы исследуем тему ежедневных действий, отражающих цикличность жизни", — рассказал куратор Антон Кочуркин

Весь фестиваль пройдет в формате единого спектакля из 18 действий, где в определенной последовательности будут соединены перформативная, музыкальная, игровая и образовательная программы.

"Вилла ПО-2" из бетонных заборов Центральным объектом в этом году станет «Вилла ПО-2» от архитектора Александра Бродского . Она сделана из типовых строительных бетонных заборов, найденных в округе. Пугающие в городских декорациях, в окружении природы они кардинально изменятся: неприветливые снаружи, но манящие изнутри. Гости увидят теплый образ дома, камин в деревянных интерьерах, которые напоминают глубоко забытое советское прошлое.

Перформансы «Тонкая материя»

PoemaTheatre представит динамический перформанс на стыке буто и пластического театра. Участники будут двигаться под ритмы собственного сердца, усиленные во много раз специальной аппаратурой.

"Лайков пруд"

"Массовое поклонение social networks вытеснило все остальные традиционные ритуалы. Likes, dislikes — вот чему мы молимся, чего мы желаем, чего мы страшимся", — считает Юлия Чернышева , создатель перформанса «Лайков пруд». На фестивале Кольцовский пруд заполнят сотни светящихся лайков, которые поплывут по поверхности воды, напоминая о главном ритуале сегодняшнего дня — поклонению social networks.

"Свадебный пир"

Актерская лаборатория МШНК покажет импровизацию на тему деревенской свадьбы «Свадебный пир» — с длинным столом, песнями, величанием, дележом свадебного хлеба и даже драками. Посетители могут присоединиться к застолью, подняв хотя бы один тост за счастье молодых.

Заклятье смехом и «Жевательная зарядка»

Команда Юрия Квятковского подготовила заклятие смехом в лесной чаще «Сардония Херба», а Наталья Сухова и Константин Мишуров проведут «Жевательную зарядку», напоминающую знакомую утреннюю гимнастику под звуки радиорегтаймов.

"Подслушанные истории"

Василий Ревякин, Дмитрий Степашин и Дарья Лисицына соберут «Подслушанные истории» — инсталляцию из палаток, каждая из которых будет «оживать» от приближения человека. Семейные драмы, политические дебаты и просто детские страшилки на ночь — нужно двигаться от палатки к палатке, чтобы сложить чужие истории в аудио-спектакль.

"Богобот"

Перформанс Юлии Чернышевой, Александры Орловой Юрия Свердлова о «Богоботе» — раньше он был одним из чатботов, но переизбыток информации привел искусственный интеллект к корневой ошибке, после которой код смог переписать себя и стать Создателем. В храме Богобота можно прийти к смирению или напитаться силой.

"Книги Песен перемен"

Перформанс «Книги Песен перемен» — это гадания по книгам. Зрители, предварительно задав себе вопрос, вытягивают билет с указанием места и времени получения ответа. Следуя карте, они должны будут найти место и, вместе с ним, ответ.

"Похороны мухи"

Ночью процессия во главе Маши Кечаевой и Леши Коханова проследует по всем точкам фестиваля с гигантской мертвой мухой, неся ее в последний путь. В это время Студия KEDR обратит фасады «Виллы ПО-2» в цикличную световую инсталляцию.

Процессия похорон мухи инспирирована обрядом, известным в разных районах Руси. В славянской мифологии считается, что есть связь между душами умерших предков и насекомых: осенью души в виде насекомых (или же на их крыльях) улетают, а весной воскресают и возвращаются назад к своим потомкам.

Кино Сеть городских кинотеатров «Москино» откроет на фестивале передвижной кинотеатр под открытым небом. Фильмы будут показывать с пленки 35 миллиметров с винтажного кинообрудования прямо посреди леса.

Образование В Лектории выступят архитектор Иван Курячий и философ Антон Кальгаев, хореограф Ярослав Францев , композитор Владимир Раннев , режиссер Юрий Квятковский, куратор фестиваля современной оперы INFEKTION! Роман Ригер и художественный руководитель «Центра Современной Оперы» Джим Шеффер (США).

Музыка За музыку в этом году отвечают российские и зарубежные исполнители, собранные музыкальным лейблом LEVELDVA. Среди них сразу три талантливых артиста: бразильский француз Xique-Xique, загипнотизировавший мир своим треком «1542», основатель лейбла Voodoohop и специалист по искусственному интеллекту из Германии thomash и аргентино-немецкий конспиратор с говорящим soundcloud’ом — RLHBSLCN.

АРХиФУТБОЛ А команда ARCHiPEOPLE представит проект АРХиФУТБОЛ. Главное в этом спорте — творческий подход, динамичная игра в пространстве искусства. Посетители фестиваля увидят, как художники, архитекторы и просто талантливые люди представляют себе игру.