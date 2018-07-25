В этом году на «Архстоянии» закатят 18 сцен

С 27 по 29 июля в арт-парке Никола-Ленивец состоится очередной фестиваль «Архстояние», который на этот раз раскроет тему «Со-Здание» и будет выглядеть как один большой спектакль, состоящий из 18 действий. В программе: похороны гигантской мухи, слушание биения сердца, деревенская свадьба и ночной запуск в пруд сотен светящихся «лайков».

Фестиваль «Архстояние», который в 2018 году как и всегда пройдет в деревне Никола-Ленивец Калужской области, станет пространством единого трехдневного спектакля, непрерывное расписание которого задаст ритм жизни всему арт-парку, обещает куратор фестиваля Антон Кочуркин . По замыслу его команды, посетители будут выбирать — быть зрителями или соучастниками этого действия. Действо будет состоять из 18 отдельных сцен, где в определенной последовательности будут соединены перфомативная, музыкальная, игровая и образовательная программы. Оно завершится соединением нескольких перфомансов и шествий, каждое из которых будет зарождаться, развиваться и заканчиваться в течение суток.

Центральным объектом в этом году станет «Вилла ПО-2» от архитектора Александра Бродского . Превью объекта было представлено на Архстоянии в 2017 году. Вилла построена из типовых строительных бетонных заборов, найденных в округе. Пугающие в городских декорациях, в окружении природы они выглядят мило и по-домашнему.

Среди интересных перфомансов, которыми в этом году будут угощать организаторы: динамическое действо от Poema Theatre, в котором участники будут двигаться под ритмы собственного сердца, усиленные во много раз специальной аппаратурой, импровизация на тему деревенской свадьбы «Свадебный пир» — с длинным столом, песнями, величанием, дележом свадебного хлеба и даже, как обещают организаторы, драками.

Юлия Чернышева запустит на Кольцовский пруд сотни светящихся «лайков», которые поплывут по поверхности воды, иронично напоминая о главном ритуале сегодняшнего дня — поклонению социальным сетям. А Наталья Сухова и Константин Мишуров проведут «Жевательную зарядку», напоминающую знакомую утреннюю гимнастику под звуки радиорегтаймов.

Обычно на «Архстоянии» ночью сжигают что-то большое. Но на этот раз ночным развлечением станет процессия, которая проследует по всем точкам фестиваля с гигантской мертвой мухой, неся ее в последний путь.

Тем, кто не собирается спать (а таких на фестивале, обычно, большинство), будет чем заняться. Прямо посреди «Москино» откроет на фестивале передвижной кинотеатр под открытым небом. Фильмы будут показывать с пленки 35 мм — прямо со стрекочущего киноаппарата.

За музыку в этом году отвечают француз Xique-Xique, загипнотизировавший мир своим треком «1542», специалист по искусственному интеллекту из Германии Thomash и аргентино-немецкий конспиратор RLHBSLCN.

В этом году фестиваль посвятили Василию Щетинину , одному из основателей арт-парка «Никола Ленивец». В прошлом году он скоропостижно скончался во время поездки в Америку на фестиваль Burning Man, на котором он должен был презентовать свой объект.

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