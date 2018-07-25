Литературно-познавательный час проведут в библиотеке на улице Академика Бочвара

В библиотеке №243 района Щукино 3 августа пройдет литературно-познавательный час, посвященный творчеству писателя-натуралиста Георгия Скребицкого.

— Посетители познакомятся с книгами, представленными на выставке, посвященной творчеству писателя, примут участие в громких чтениях рассказов, ответят на вопросы викторины, просмотрят мультфильмы «Лесные путешественники» и «В лесной чаще», сценаристом которых был сам Скребицкий, — рассказали в управе района.

Начало в 12.00, вход свободный. Библиотека №243 находится по адресу: ул. Академика Бочвара, д. 2. Телефон для справок: 8 (499) 193-54-92. (ео)