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Литературно-познавательный час проведут в библиотеке на улице Академика Бочвара
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Литературно-познавательный час проведут в библиотеке на улице Академика Бочвара 

Управа района Щукино 15 часов назад
Фото: Управа района Щукино
В библиотеке №243 района Щукино 3 августа пройдет литературно-познавательный час, посвященный творчеству писателя-натуралиста Георгия Скребицкого.
— Посетители познакомятся с книгами, представленными на выставке, посвященной творчеству писателя, примут участие в громких чтениях рассказов, ответят на вопросы викторины, просмотрят мультфильмы «Лесные путешественники» и «В лесной чаще», сценаристом которых был сам Скребицкий, — рассказали в управе района.
Начало в 12.00, вход свободный. Библиотека №243 находится по адресу: ул. Академика Бочвара, д. 2. Телефон для справок: 8 (499) 193-54-92. (ео)
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