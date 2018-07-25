Яркие летние букеты нарисовали юные посетители центра соцобслуживания «Выхино»

Юные художники из «Московской смены» в филиале «Выхино» центра социального обслуживания населения «Жулебино» на очередном занятии арт-студии «Этюд» изобразили на бумаге яркие летние букеты. Об этом сообщили в администрации филиала.

— В рисовании рука каждого автора способна придать изображению особый шарм и неповторимость. Все рисовали одно и то же, но букеты у всех получились разные, — пояснил специалист.

Объединяет рисунки одно — созвучие ярких насыщенных тонов, передающих чудесное летнее настроение. (мю)