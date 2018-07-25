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Яркие летние букеты нарисовали юные посетители центра соцобслуживания «Выхино»
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Яркие летние букеты нарисовали юные посетители центра соцобслуживания «Выхино» 

Управа района Выхино-Жулебино 15 часов назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Юные художники из «Московской смены» в филиале «Выхино» центра социального обслуживания населения «Жулебино» на очередном занятии арт-студии «Этюд» изобразили на бумаге яркие летние букеты. Об этом сообщили в администрации филиала.
— В рисовании рука каждого автора способна придать изображению особый шарм и неповторимость. Все рисовали одно и то же, но букеты у всех получились разные, — пояснил специалист.
Объединяет рисунки одно — созвучие ярких насыщенных тонов, передающих чудесное летнее настроение. (мю)
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